Білорусь перекинула до прикордонних з Україною областей близько 1500 військових, – "Гаюн"

Білорусь нещодавно перекинула до українського кордону своїх військових. Йдеться приблизно про 1500 осіб.

Вони перебувають там ще з кінця 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Беларускі Гаюн".

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Що відомо про присутність військ Білорусі на кордоні з Україною

За даними видання, цих 1500 військових білоруське командування могло направити до кордону з Україною у грудні 2024 року. Вони уже виводилися звідти у вересні-жовтні.

Підрозділи трьох бригад було перекинуто до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів Білорусі:

11 ОМБР – у Столинський та Лельчицький райони;

120 ОМБР – на околиці аеродромів "Зябрівка" та "Боків";

147 ЗРП – акумулятор ЗРК "Оса-АКМ", місце дислокації якого невідоме.

Як зазначається, розміщені білоруські війська в південних регіонах країни наразі не створюють військової загрози для України.

Нагадаємо, що у січні білоруси планують військові навчання в прикордонних з Україною областях. Подібне відбулося й раніше. Українські військові моніторять ситуацію і також зазначають, що загрози немає.

Не треба надавати увагу тим навчанням, які відбуваються на території Білорусі, адже фактично це не припиняється та такі подібні навчання з різними складовими Збройних сил Білорусі або ж інших якихось складових Сил безпеки анонсуються і проводяться постійно. Це було у 2022 році, це було 2023, не винятком стає і цей рік також. Але фактично поряд нашого кордону ні переміщення техніки, ні особового складу з підрозділів армії Білорусі ми не фіксуємо,

– також зазначав речник ДПСУ Андрій Демченко.