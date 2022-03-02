Війська Білорусі привели у готовність №1, – Данілов

2 березня 2022 , 22:09
Читать новость на русском

Білорусь привела свої війська у повну бойову готовність. В будь-який момент вони можуть перейти кордон із Україною.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Зробив він це під час всеукраїнського телемарафону ввечері 2 березня, повідомляє 24 канал. 

До теми Білоруські війська у повній бойовій готовності, невдовзі можуть приєднатися до російських

Білорусь готується до наступу на Україну 

За словами Данілова, сьогодні білоруських військ в Україні немає. Але вони готуються до цього.

Сьогодні наступ Білорусі не відбувається, але може відбутися в будь-який час. Адже їхні війська привели готовність №1 – повна бойова, 
– наголосив секретар РНБО. 

Він додав: щодня з території Білорусі, з їхніх баз, підіймаються гелікоптери та літаки. Рушають ці машини в напрямку української території. 

"Це для нас дуже неприємна ситуація. І якщо Білорусь долучиться до війни – нам нема куди відступати, це наша земля", – зауважив Данілов. 

Зверніть увагу Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Андрій Шляхтін