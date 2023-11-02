Армія оборони Ізраїлю повністю оточила Газу: ЦАХАЛ не припинятиме вогонь

Місто Газа перебуває в повному оточенні. Ізраїльські війська не розглядають питання щодо припинення вогню.

Армія оборони Ізраїлю повністю оточила місто Газа. Про це речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі сказав у четвер, 2 листопада, на пресконференції.

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Що розповів Хагарі

Спікер ЦАХАЛ назвав Газу центром діяльності палестинських бойовиків.

Наші війська завершили оточення міста Газа, центру діяльності ХАМАС,

— сказав він.

Хагарі заявив, що лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія має прилетіти до Ірану на своєму приватному літаку. Зараз Ханія живе у Катарі.

Також він сказав, що Хезболла та єменські хусити своїми атаками на Ізраїль намагаються відвернути увагу єврейської держави від операції у Газі. Хагарі наголосив, що ЦАХАЛ зосереджений на ХАМАС. Відповідаючи на питання журналістів щодо можливого припинення вогню, Хагарі зауважив, що на цей час поняття "припинення вогню" Ізраїлем взагалі не розглядається.

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