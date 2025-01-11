Усе відбулось надто швидко: чому США не стримали КНДР від участі у війні

Північна Корея за останні два роки сильно зблизилася з Росією. Кім Чен Ин постачає країні-агресорці не тільки боєприпаси та ракети, а навіть людей.

Північнокорейські війська вже кілька місяців беруть участь у боях на Курщині. Колишній посадовець Держдепу США й ООН Девід Тафурі пояснив 24 Каналу, чому адміністрація Джо Байдена не змогла стримати розгортання військ КНДР у Росії.

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Чому Байден не запобіг участі КНДР у війні проти України

У жовтні 2024 року західні медіа почали писати, що КНДР відправила свої війська на територію Росії. А на початку листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що частина з 11 тисяч північнокорейських солдатів, присутніх на території Курської області в прикордонні Росії, вже брала участь в бойових діях проти українських військових.

Водночас у Пентагоні переконували, що військові з КНДР не беруть безпосередньої участі у бойових діях проти України на боці Росії.

Це сталося дуже швидко. Ми чули, що щонайменше 10 тисяч північнокорейських військових з'явилися у Росії і їх відправляють на передову у Курську область, а тепер багато з них вбито. Росія не береже життя ні своїх, ні північнокорейських солдатів,

– мовив Тафурі.

Солдати з Північної Кореї, зі слів експосадовця Держдепу США, не мали бойового досвіду. Багато з них, ймовірно, погано навчені. Про взаємодію між військами північної Кореї та Росії мало відомо, проте є багато сумнівів, що вони добре співпрацюють.

"Їх (військових з КНДР – 24 Канал) фактично кинули на смерть, а лідеру КНДР Кім Чен Ину байдуже на солдатів, яких відправив у Росію, адже він не дуже дбає про добробут свого народу", – зазначив Тафурі.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський повідомив, що у війні проти України вже загинули або поранені 4 тисяч північнокорейців.

Навіщо Кім Чен Ин відправив свої війська у Росію

Участь північнокорейських солдатів викликає занепокоєння, адже показує, що країни-ізгої, як КНДР, готові підтримувати Росію, незважаючи нінащо. Пхеньян так сильно хоче альянсу з Москвою, що готовий пожертвувати життями сотень молодих людей.

Сподіваюся, цього не станеться з іншими країнами, які дружні з Росією. Але я б зауважив, що у Росії не так багато друзів у світі. Йдеться про КНДР, Білорусь, Іран й Сирію до повалення режиму Башара Асада,

– додав експосадовець Держдепу США.

Він наголосив, що президент Сполучених Штатів та НАТО повинні запобігти створення Росією сильніших альянсів для підтримки незаконної війни в Україні.

Зазначимо, росіяни намагаються приховати, що у війні проти України беруть участь солдати КНДР, тому видають їм документи республіки Тува або інших підконтрольних Росії народів.