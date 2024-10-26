Чому російські солдати невдоволені появою війська КНДР на фронті

Військо з Північної Кореї найближчим часом має з'явитись у Курській області. Проте серед російських військових, за даними перехоплення ГУР, це викликає незадоволення. Це може призвести до роздратування та ворожого ставлення росіян до північнокорейців, хоча їхня поява на фронті має полегшити життя окупантів.

Таку думку висловив 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що з північнокорейськими військовими, які воюватимуть поруч з російськими, можуть виникнути різноманітні проблеми. Водночас в головному управлінні генштабу Росії стурбовані прибуттям на фронт солдатів та офіцерів з КНДР. Там не розуміють, як командувати тисячами озброєних людей, що не розуміють жодного слова російською.

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Росіян будуть берегти

Проте, на думку, військового експерта, жодна військова частина, яка виконує бойове завдання, не відмовиться від зовнішньої допомоги, якою б вона не була.

Тому не можна говорити про глобальну невдоволеність, навпаки російські війська задоволені тим, що частину їхніх проблем візьме на себе хтось ще, наприклад, північнокорейці,

– пояснив він.

Тепер, за його словами, перекидання проблем на плечі не товаришів по службі буде одне із завдань росіян. Вони будуть навантажувати військовослужбовців з КНДР усім, чим тільки можна, і затикати ними усі дірки. А відповідно російських бійців будуть берегти.

Водночас невдоволення у окупантів може викликати те, що доведеться ділитися з північнокорейцями певною частиною боєприпасів.

В принципі така допомога має заходити зі своїм боєзапасом. Однак, імовірно, Владімір Путін дуже поспішав, щоб показати участь північнокорейських військ у війні. При цьому, вони залишились не забезпеченими достатньою кількістю боєприпасів та техніки,

– зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Перекинути на лінію боєзіткнення тільки військовослужбовців з Північної Кореї – не велика проблема. Це можна було здійснити за допомогою Ан-124 "Руслан", який, припустимо, вилетів з Владивостоку, сів в Мачулищах в Білорусі та вивантажив частину північнокорейських солдатів.

Однак забезпечити це військо технікою значно складніше.

Можливо, саме через поспіх Путіна, припустив він, перша частина військ з КНДР заходить без техніки. Її можуть доставити за два – три тижні по залізниці з Далекого Сходу.

Тому вже в середині листопада 2024 року ми помітимо на фронті північнокорейську техніку, на якій будуть пересуватися військовослужбовці з КНДР,

– впевнений Роман Світан.

Нагадаємо, що ГУР перехопило розмову окупантів, які перебувають у Курській області. Вони висловились щодо прибуття солдатів з КНДР, а саме росіяни сумніваються у можливості забезпечення північнокорейців російським командним складом. Адже за кожними 30 бійцями з Північної Кореї потрібно закріпити одного перекладача та трьох військовослужбовців Росії.