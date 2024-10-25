В ЦПД розповіли, де саме Росія планує застосувати військових з КНДР
Джерело:Андрій Коваленко
Російське командування може застосувати військових з Північної Кореї в Курській області. За прогнозами, це може статися вже до кінця цього місяця.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Раніше у ГУР підтверджували, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, уже прибули в зону бойових дій.
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Війська КНДР можуть застосувати в Курській області
За оцінками розвідки, чисельність перекинутих на територію країни-агресорки північнокорейських військових сьогодні становить близько 12 тисяч осіб.
Перші військові КНДР можуть бути застосовані на Курщині вже до кінця цього місяця,
– написав Коваленко.
Однак, за його словами, це не єдиний напрямок, де Росія планує застосувати північнокорейських солдатів. Їх також планують залучати до боїв на напрямках Мартинівка, а також Новоіванівка – Мала Локня.
До слова, раніше в Євросоюзі заявили, що відправлення військ КНДР на фронт ще раз демонструє, як Росія поширює нестабільність і ескалацію в регіоні та по всьому світу. Зазначається, що цей крок є "одностороннім ворожим актом" з боку КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру та безпеки.