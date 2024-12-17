Тікатимуть або здаватимуться: що суттєво знизить потенціал військ КНДР

Росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях на Курщині. Українські військові організували гарячий прийом північнокорейським військам, знищивши декілька десятків. Вони і так мають погану мотивацію, але ще більше її можна знизити шляхом ударів по прифронтових зонах.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, наголосивши, війська КНДР мають добру фізичну підготовку й можуть атакувати позиції Сил оборони. Та є і проблеми, зокрема через незнання мови та місцевості.

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Як знизити потенціал військових з КНДР

Північнокорейські військові мають спеціальну підготовку для ведення бойових дій, атак на укріпрайони та завдання комплексних ударів з вогневими засобами та малими групами. Також вони намагаються атакувати на визначених ділянках за наказом російського керівництва. Їх використовують як "гарматне м'ясо".

Водночас є проблеми у злагодженні та взаємодії з російськими військами через незнання мови. Попри це, солдати з КНДР на конкретних напрямках діють фанатично й можуть створювати проблеми для українських військових.

Їх треба бити у фронтовій або прифронтовій зонах. Вони тоді губляться, тому перспективи від великої концентрації чи якихось успіхів на полі бою не буде,

– зазначив Микола Маломуж.

Росіяни використовують північнокорейських військових як додаткову силу, оскільки не можуть перемістити досвідчені частини з гарячих точок, таких як Курахове та Покровськ. Тому солдати з КНДР перекривають низку секторів на Курщині й намагаються виконати поставлене завдання – просуватися вперед.

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Перевага Сил оборони в тому, що вони не знають місцевості та не мають високої мотивації. Ще більше знизити їхній бойовий та морально-психологічний потенціал можна шляхом знищення на фронті або ще до вступу в бої.

Суттєві суперечності також виникають з кадировцями, які виконують функцію загородзагонів. Вони намагалися контролювати північнокорейських військових з використанням зброї. Відбувся "дружній вогонь", що лише вигідно українським оборонцям.

До слова, Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили 50 північнокорейських військових і поранили ще 47 у Курській області. Військові показали епічні кадри ліквідації ворожих солдатів.