Буданов заперечив, що північнокорейські війська відійшли з лінії фронту

Нещодавно у медіа з'явилась інформація, що військові КНДР відійшли від лінії фронту. Очільник ГУР відреагував на ці заяви.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що вісім тисяч північнокорейських військових все ще воюють в Курській області. Про це пише 24 Канал із посиланням на The War Zone.

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Потрібно почекати певний час

За словами Буданова, війська КНДР все ще ведуть активні бойові дії в Курській області, хоч їхня активність суттєво знизилась.

Він відзначив, що повідомлення в ЗМІ про те, що війська з КНДР не було помічено на передовій тижнями, є "помилковими".

Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів,

– пояснив Буданов.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що наразі немає остаточного розуміння, чи повернуть військових КНДР до участі в штурмових діях на Курщині.

Також у ЦПД підтвердили, що протягом кількох тижнів вони справді не беруть участі у штурмах.