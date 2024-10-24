Перша партія вже на Курщині: коли війська КНДР можуть опинитися в Україні

Перші підрозділи військових з Північної Кореї вже прибули на Курщину. Зараз вони зіткнуться зі своїми першими серйозними проблемами.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що зараз на тимчасово окупованих територіях України перебуває близько 600 тисяч російських окупантів. Тому навіть 5-10 тисяч військ КНДР не вплинуть суттєво на ситуацію на фронті.

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Чого очікувати від військ КНДР

Як наголосив Світан, підготовка будь-якого особового складу триває щонайменше кілька тижнів, а то й кілька місяців. Щоб назбирати значну кількість військ, потрібен час. І Україна може вплинути на те, чи продовжить КНДР передавати свої війська Росії і чи перекине їх до нашої держави.

Підготовка великої кількості військ розтягується в часі. Якщо і будуть небезпечні для нас кількості північнокорейських військових, яких можуть відправити до України, то не раніше наступного року. Йдеться про десятки тисяч. Зараз 1-2-5-10 тисяч їхніх військ не зроблять погоди,

– сказав Світан.

Звісно, Україна має в інформаційному просторі робити особливий акцент на тому, що КНДР бере участь у війні. Потрібно змусити партнерів збільшити військову допомогу для нас та наростити тиск на Північну Корею і Росію.

Паралельно важливо якнайрішучіше знищувати військових з КНДР. Тим паче у них зараз абсолютно необстріляна армія. Союзники Росії мають побачити, що вони заплатять величезну ціну, якщо наважаться давати своїх людей на війну проти України.

Північнокорейська армія не обстріляна. Вони ніде не воювали у цьому тисячолітті. Проблема будь-якої армії, яка не брала участь у війні, – вони поступаються обстріляній армії. Зараз північнокорейців в лайтовому режиму закидатимуть малими партіями. Подальші події залежатимуть від того, яку зустріч їм організують Сили оборони України,

– підкреслив Світан.

На його думку, уся ця ситуація відбувається зі згоди Китаю. Росія та КНДР не могли піти на таку співпрацю без згоди Сі Цзіньпіна.

Додамо, у Білому домі лише нещодавно підтвердили, що війська КНДР перебувають в Росії. У Китаї ж цинічно заявили, що вони "не в курсі ситуації".