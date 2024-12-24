Здивувало усіх: чому саме Кім Чен Ин запропонував Путіну свої війська

Західні ЗМІ припускають, що саме Кім Чен Ин запропонував Владіміру Путіну відправити свої війська в Росію. Така співпраця вигідна обом: Кремль отримує дешевих солдатів, а КНДР – валюту за них, якої їй неабияк не вистачає.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що північнокорейський лідер готовий у великих кількостях віддавати свої війська Путіну. Навіть попри те, що КНДР зазнає серйозних втрат у боях на Курщині.

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Співпраця Росії та КНДР вигідна двом сторонам

New York Times пише, що раніше у США припускали, що саме Кремль першим звернувся до Північної Кореї з проханням про надання військ для допомоги у війні з Україною. Однак тепер американські спецслужби вважають, що це з самого початку була ідея Північної Кореї, а не Росії, хоча Владімір Путін швидко прийняв її. Диктатору це вигідно з 2 причин:

дешева сила. За одного північнокорейського військового окупанти платять 2 тисячі доларів, водночас за росіянина – кілька мільйонів;

збереження власної "біомаси". Немає потреби використовувати російське суспільство для війни, коли є чуже.

Кім Чен Ину ж було важливо направити свої війська через проблему ще з часів правління його батька – нестача валюти. Лідер країни вигадував різні схеми, але цього було недостатньо.

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І раптом Росія починає повномасштабну війну проти України. Північна Корея починає постачати зброю та живу силу. Лише за снаряди отримала близько 5 мільярдів доларів та за особовий склад – понад 600 мільйонів доларів.

Вони не сильно навчені. Навіть північнокорейські спецпідрозділи загалом не воюючі <..> Їхня армія налічує більш як мільйон осіб, але майже весь час вони збирають овочі, допомагають колгоспникам,

– розповів Борис Тизенгаузен.

І за них ще й гроші платять. Тому, звісно, що Кім Чен Ин готовий їх великими партіями віддавати Росії.