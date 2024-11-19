Чисельність військ КНДР у Росії зросте до 100 тисяч, – Зеленський

Чисельність північнокорейських військ, що розміщені на території Росії, досягла 11 тисяч. Президент Володимир Зеленський вважає, що невдовзі кількість солдатів КНДР значно збільшиться.

Північна Корея постачає Росії зброю та війська для підтримки держави у війні проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про заяву Зеленського

В онлайн-зверненні до Європейського парламенту Володимир Зеленський повідомив, що кількість військових КНДР на території Росії може зрости в рази.

Наразі Путін підтягнув до кордонів України 11 тисяч північнокорейських солдатів. Цей контингент може зрости до 100 тисяч людей,

– заявив Зеленський.

Минулого тижня південнокорейське розвідувальне агентство повідомило, що північнокорейські війська вже брали участь у бойових діях проти Збройних Сил України.

Варто зазначити, що цього місяця Путін підписав договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю. Зокрема, документ містить положення про взаємну оборону.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Росія продовжує нарощувати свої війська.

Країна-агресорка формує нові бригади з російських найманців і північнокорейців. А також працює над тим, щоб "створити сили, які зможуть протистояти, оскільки пріоритетом є оборонна та стабілізаційна операції".