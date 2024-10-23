Вже не корейці, а буряти: як Росія спробує використати війська КНДР

Військові з КНДР вже навчаються на російських полігонах. Поки ні Росія, ні Північна Корея не хочуть нічого афішувати.

Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, зауваживши, що наразі була інформація про 12 тисяч військових КНДР, яких перекинули до Росії.

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Як Росія використає війська КНДР

Як наголосив Лакійчук, згідно з розрахунками Росії потрібно приблизно 10 тисяч особового складу на місяць для компенсації втрат. У такому випадку країна-агресорка зможе не набирати нових окупантів місяць або ж робитиме це, створюючи відповідні резерви.

Якщо цих корейців з часом буде 30 тисяч, то вважайте, що росіяни отримають мобілізаційну фору на три місяці. Їх можуть або направити на передову, або ж вони замінять російські підрозділи, які підуть на фронт. Другий варіант теж цілком можливий,

– сказав Лакійчук.

Якщо Росія зможе залучити 100-200-300 тисяч корейських військових, то фактично зможе уникнути загальної мобілізації. А потреба в ній для окупантів уже наростає.

Також вже була інформація, що Росія пробує більш-менш легалізувати корейців. Саме з цим можна пов'язати заяву КНДР, що буцімто ніяких військ вони нікуди не перекидали.

Вже є дані розвідки, що корейців маскують під бурятів. Їм видають легалізаційні документи. Тому в КНДР так впевнені в тому, що злочин буде безкарним. Хоча на злодії і шапка горить,

– підкреслив Лакійчук.

Нагадаємо, нещодавно вдалося зафіксувати прибуття військових КНДР на військову базу до Росії. Найімовірніше, йдеться про військову частину 44980 127-ї мотострілецької дивізії в селищі Сергєєвка Приморського краю.