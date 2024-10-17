Чи багато військових КНДР може відправити Путіну: є 3 важливі чинники

На Далекому Сході Росії вже можуть готувати солдатів з Північної Кореї для війни проти України. Однак відправка на українські території великого контингенту військових КНДР під великим питанням.

На це можуть впливати 3 дуже важливі моменти. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Які тут є важливі моменти

Іван Ступак зазначив, що для російських генералів буде проблема з комунікацією із північнокорейськими військовими. Адже перекладач буде далеко не завжди.

Також питання, чи не розбіжаться вояки з КНДР при першому українському обстрілі. Наприклад, безпілотники будуть для них сюрпризом. Тому серед тих, хто приїде воювати проти України, точно будуть представники спецслужб Північної Кореї, які будуть контролювати моральний дух своїх військових, щоб вони не розбіглися або не здалися в український полон.

Крім того, усі ці солдати, за задумом північнокорейського уряду, є носіями великої військової таємниці. І гіпотетично якщо вони потраплять до рук українців, а потім будуть передані до рук американців, то можуть розказати якісь великі таємниці про Північну Корею. Це також не на користь уряду КНДР,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Через те, що у КНДР готуються до війни з Південною Кореєю, то з їхнього боку буде дивно віддати якусь частину професійних навчених солдатів для війни Росії проти України. Тому наразі питання про відправку великого контингенту під питанням.

Нагадаємо, джерела 24 Каналу повідомили, що 10 тисяч північнокорейських бойовиків вже готують на Далекому Сході Росії до перекидання на прикордонні території біля України. Також їх мають кинути для ротації російських сил, щоб вивільнити особовий склад російської армії.