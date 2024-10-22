Путін допустився стратегічної помилки: відверта розмова з полковником Британії

Росія активно залучає північнокорейських військових у війну проти України. Однак це може стати стратегічною помилкою диктатора Владіміра Путіна.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон у розмові на 24 Каналі зазначив, що залучення військових КНДР на боці Росії дає Заходу абсолютно однозначні варіанти дій, зокрема мовиться про дозвіл бити західною зброєю по Росії. Чим загрожує союз Путіна та Кім Чен Ина та чи реально завершити війну у 2025 році – читайте далі у матеріалі.

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Путін у відчаї?: чим загрожує союз Росії та КНДР

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна воює з Північною Кореєю. За повідомленням українських ЗМІ, 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців проходять підготовку в Росії та будуть розгорнуті в Україні для боротьби з ЗСУ разом з російськими військами. Яка ваша реакція на це?

На жаль, я не дуже здивований. Я вважаю, що це серйозна ескалація, і командувачі НАТО, і лідери у Великій Британії та США повинні уважно придивитися до цього. Ми добре усвідомлювали, що Північна Корея надає Росії багато боєприпасів і деякі балістичні ракети, а забезпечення солдатами – це вже інший рівень.

Відкритим питанням залишається те, що росіяни дають натомість КНДР? Ми знаємо, що Північна Корея відчайдушно намагається отримати ядерний потенціал – зброю, якою вони можуть загрожувати іншим людям. Північна Корея – держава-ізгой. Це тиранічна держава на чолі з диктатором, яка могла б загрожувати Японії та цілій низці інших країн, якби мала ядерну зброю. Це, схоже, причина того, чому КНДР надає Росії свої війська.

З іншого боку, це вказує на те, наскільки росіяни зараз у відчаї. Ми знаємо, що в Україні загинуло понад 600 тисяч російських солдатів і їм дуже не вистачає строковиків. Владімір Путін стурбований тим, що йому доведеться наполягати на тому, що деяким олігархам і багатіям, які сидять навколо нього і керують Росією, доведеться почати відправляти своїх дітей на передову.

Це дійсно вплине на те, як Путін веде справи. Він цілком задоволений від того, що може поїхати в тиранічні держави, на кшталт Північної Кореї, і взяти в них солдатів, щоб кинути їх у російську "м'ясорубку". Однак що отримає КНДР? Якщо ядерні ноу-хау і технології, то це те, на що світ дійсно повинен звернути увагу. Буде дуже цікаво подивитися на реакцію країн НАТО та США.

Як перекидання північнокорейських солдатів до України може вплинути на перебіг війни?

Власне, 10 тисяч солдатів – це дуже багато. Це ціла солдатська дивізія. Наскільки компетентні північнокорейські війська? Я б не очікував, що вони особливо добре навчені. Маю на увазі, що вони точно не вмотивовані. Я очікую, що вони воюватимуть під примусом. Вони будуть змушені це робити.

Можливо, це (північнокорейські військові – 24 Канал) здебільшого злочинці з в'язниць КНДР. Отже, наскільки ефективними є солдати, залежить від їх лідерства. Тож, я думаю, що це більше стратегічне питання. Це своєрідний маркер для того, щоб світ реагував на це.

Проте 10 тисяч солдатів у певному районі, чи то в районах Донбасу, чи деінде, без сумніву, росіяни використовуватимуть як "гарматне м'ясо". Однак Путіну буде байдуже. Не думаю, що лідера Північної Кореї Кім Чен Ина це хвилюватиме.

Однак це те, за чим нам потрібно стежити дуже-дуже уважно. І, ймовірно, росіяни теж поїдуть в Іран і подивляться, чи зможуть їм там дати солдатів для участі в бойових діях. Отже, це ескалація, безумовно. Це означає, що вісь зла Росії, Ірану та Північної Кореї дійсно діє разом.

Сподіваюся, тепер, коли президент Зеленський представляє свій План перемоги у НАТО та ЄС, це заохотить західних лідерів зробити все можливе, так би мовити, дати все, чого хоче президент. Це може бути можливістю для президента Зеленського добитися більшого постачання зброї. Хоча це відчайдушна ескалація (війська КНДР в Росії – 24 Канал), у ній також можуть бути деякі позитивні елементи.

В Україні вже загинули північнокорейські офіцери внаслідок українського ракетного удару. Крім того, були повідомлення у пресі про дезертирство північнокорейських військ у прикордонних з Україною регіонах Росії. Але як Захід має відповісти на цю ескалацію з боку КНДР та Росії?

Власне, звідусіль. Насамперед Захід має реагувати через ООН. По суті, це вступ Північної Кореї у незаконну війну, у незаконне вторгнення Росії в Україну. Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт Путіна, визнавши його дії незаконними. Ці злочини порушують Женевську конвенцію. Північна Корея та її керівництво беруть участь в цьому злочині.

Перше, що має бути зроблено, це заяви в МКС, а також в ООН. Однак те, що Захід повинен зробити, це згуртуватися. Якщо люди не усвідомлюють, що немає межі тому, що робитиме Путін, це має стати абсолютно однозначним меседжем про це. Захід не може ще більше ухилятися від надання військової техніки Україні, щоб гарантувати, що вона зможе перемогти.

Однак я думаю, що це також показує, що у Путіна закінчується людський ресурс. Ми знаємо, що у нього закінчуються ракети та боєприпаси, тому він їздив до Північної Кореї та Ірану.

Це та можливість, яка потрібна Україні. Україні потрібно, щоб Захід абсолютно її підтримував. Розгляд цих злочинів у МКС та інших місцях буде пізніше, найголовніше на цей момент зробити так, щоб президент Зеленський і українська армія мали все необхідне для перемоги над росіянами.

Що може втягнути США у нову війну

Північна Корея підірвала свої частини доріг, які поєднували її з Південною Кореєю. Були повідомлення про мобілізацію 1,5 мільйона людей у Північній Кореї та про те, що вони вступлять до армії КНДР. Чи вважаєте ви це ознакою готовності Кім Чен Ина напасти на Південну Корею?

Власне, відбувається багато цікавих речей. Безумовно, це може бути ознакою того, що Північна Корея має намір щось зробити.

Однак я думаю, що КНДР відправила 10 тисяч військових до Росії, і вони є звичайними солдатами. Це не просто мобілізовані, так би мовити, новобранці. Можливо, це ознака того, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин стурбований. Однак брязкання зброєю і тихий конфлікт між Північною і Південною Кореєю тривають постійно.

Думаю, велике занепокоєння полягає в тому, чи Північна Корея має можливість виробляти ядерні ракети. У такому разі це дуже сильно змінює баланс сил не на користь Південної Кореї.

Зараз Південна Корея перебуває під гарантією безпеки США. Я думаю, що близько 60 тисяч солдатів США перебувають у Південній Кореї, тому Північній Кореї потрібно бути дуже обережною. Якщо вона нападе на Південну Корею і вб'ють солдатів США, то це втягне Штати у нову війну. Тому це, ймовірно, не входить до планів Північної Кореї.

Однак все це взаємопов'язано з тим, що відбувається в Україні. Це справді дуже-дуже небезпечний час, він є ключовим. І час, можливо, невипадковий. Ми знаємо, що вибори в США відбудуться за кілька тижнів, і це знову може вплинути на те, що відбувається в Україні, а також на те, що потенційно може статися між Північною та Південною Кореєю.

Я вважаю, що інший аргумент полягає в тому, що КНДР не відправить стільки солдатів, боєприпасів та ракет до Росії, якщо вона має намір напасти на Південну Корею. Якщо розглянути це з військового погляду, тоді це точно не було б розумно.



Путін і Кім Чен Ин / Getty Images

Чи може НАТО ввести свої війська в Україну у відповідь КНДР

Оскільки північнокорейські солдати будуть відправлені на поле бою в Україні, що це може означати для України? Чи вважаєте ви це актом війни проти України та чи Північна Корея може стати третьою стороною цієї війни? Чи дає ця ескалація право Заходу відповісти введенням в Україну навіть власних військ?

Північна Корея вступила у війну з Росією проти України. Це однозначно. Ви знаєте, якщо є 10 тисяч північнокорейських військових, які воюють проти українських військ, вони є стороною цієї війни, і вони повинні понести таке ж покарання.

Чи заохотить це НАТО ввести наземні війська? Думаю, що наразі це малоймовірно. Однак те, до чого це має спонукати Альянс, що є другим ключовим елементом Плану перемоги президента Зеленського, – це можливість використовувати зброю НАТО проти Росії. Якщо розгортання військ КНДР не змусить Захід надати президенту Зеленському дозвіл на удари по Росії, тоді я не знаю, що може їх змусити це зробити.

Отже, це цілком може бути серйозною стратегічною помилкою Путіна щодо ведення наземних північнокорейських військ. Оскільки це абсолютно дає однозначні варіанти дій західним лідерам.

Також, як ми знаємо, зараз президент Зеленський перебуває в Європі та представляє свої плани на саміті ЄС. Одним із ключових елементів планів, є використання західної зброї для ударів по Росії. Думаю, ви знаєте, що це має дати карт-бланш президенту Зеленському для цього. Це акт війни проти України з боку Північної Кореї з метою небезпечної ескалації ситуації.

Чому Путін випросив війська у Кім Чен Ина

Видання The New York Times повідомило, що вересень став найкривавішим місяцем для російської армії. З початку повномасштабного вторгнення загинуло 115 тисяч російських солдатів і 500 тисяч отримали поранення. Чи може це бути причиною, чому Путін попросив лідера Північної Кореї ввести свої війська в Україну?

Так, я думаю, це абсолютно так і є. Такі цифри, навіть для такої країни, як Росія, є надзвичайними. Ми знаємо, що цей ресурс закінчується, російська армія укомплектована етнічними новобранцями зі сходу Росії, а не багатими росіянами з заходу Росії, з Москви та Санкт-Петербургу, які реально керують країною і мають вплив.

Тепер, коли у Путіна закінчуються новобранці, йому довелося поїхати до Північної Кореї, щоб відправити на передову північнокорейських солдатів, які, схоже, дуже не хочуть там перебувати.

Армія в країні розміром з Росію не може витримати тих втрат, яких зазнає. Ми знаємо це з часів Другої світової війни; ми знаємо це навіть з часів Першої світової війни. Тому якщо країни НАТО, якщо Захід будуть сміливими, то мають зробити все, аби президент Зеленський і Збройні Сили України могли перемогти.

Усі ці втрати показують, що моральний дух у російській армії на дні. Росіянами дуже погано керують, їм дуже погано платять, рівень дезертирства надзвичайно високий. Більшість взагалі не хотіла б бути на передовій. Якщо вам (росіянам – 24 Канал) доводиться просити іноземні країни, як-от Північну Корею, ввести війська до України, то це ознака того, що Путін у біді. Зараз настав час дійсно завдати вирішального удару по Росії.

Агентство Bloomberg повідомило, що уряд США впевнений у тому, що Україна зможе утримувати захоплені землі в Курській області протягом багатьох місяців. Чи згодні ви з такою оцінкою?

Так. Я вважаю, що Курська операція була блискучим кроком української армії, як і її організація. Звичайно, через багато тижнів після цього (початку Курської операції – 24 Канал) Росії вдалося контратакувати та повернути частину земель, але це не є чимось значущим.

Я також думаю, як зазначив президент Зеленський, це ключовий елемент. І я нагадаю, що посол України в Лондоні давав брифінг, де зазначав, що захоплення території Курщини буде ключовим елементом будь-яких дискусій у майбутньому. Я сподіваюся, ми зможемо досягти саме такого припинення вогню, на яке погодилася б Україна.

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Отже, маневр у Курській області був дуже-дуже значним і дуже сколихнув Путіна та його генералів. Це, безсумнівно, причини, чому він зараз повинен просити північнокорейські війська прийти та підтримати його "хвору" армію.

Про План перемоги та що таке "неядерні сили стримування"

Президент Зеленський представив План перемоги. Він складається із запрошення України до вступу в НАТО, дозволу Україні завдавати ударів по Росії зброєю західного виробництва та розгортання неядерних засобів стримування в Україні. Як ви оцінюєте План перемоги Володимира Зеленського?

Я вважаю, що він абсолютно правий. Як на мене, найголовніше і найпростіше для завершення війни – це другий пункт – застосування західної зброї по Росії. Це мало статися кілька місяців тому. Ми б не були в такому становищі зараз, якби це сталося. Будемо сподіватися, що західні лідери, яких він просить, дозволять це якнайшвидше.

Питання щодо запрошення в НАТО? Так, звичайно, якби Україна була частиною НАТО до 24 лютого 2022 року, Росія б не вдерлася в Україну.

Думаю, інший ключовий елемент полягає в тому, що якщо Україна є частиною НАТО, вона стає наріжним каменем, якби ми назвали це у Великій Британії, для оборони НАТО. Адже тоді з півночі на південь по всій Європі будуть країни НАТО з Україною посередині. Для довгострокового миру важливо, щоб Україна стала частиною Альянсу.

Коли ж ми говоримо про неядерне стримування, я думаю, що це може бути складнішим для деяких західних лідерів. Гадаю, вони скажуть, що у них є неядерні засоби стримування в таких місцях як Польща, які, очевидно, дуже близькі до України.

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Однак розгортання західної військової техніки або значної кількості військової техніки в Україні, укомплектованої військами НАТО, є можливим. Країни НАТО повинні чітко дати зрозуміти Путіну, що вони готові це зробити, якщо Путін не почне розглядати спосіб того, як він міг би вивести російські війська з незаконно окупованої території в Україні.

Що означають неядерні сили стримування? Чого хоче президент Зеленський, окреслюючи цей пункт?

Це відкрите для інтерпретації питання. Можливо, мовиться про балістичні ракети великої дальності, які потенційно можуть завдати удару по Москві. Крім того, може мовитись про стратегічні літаки, як-от винищувачі-бомбардувальники Stealth, або морські спроможності, які базувались би в Чорному морі. Можливо президент Зеленський має щось з цього на увазі.

Однак, як на мене, це мають бути такі спроможності, які могли б вдарити у саме серце Росії та знищити ключові об'єкти, зокрема Кремль і палаци Путіна, за допомогою технологій, які перевершували б усе, що росіяни мають на цей момент з військового погляду.

Я очікую, що американці й, можливо, британці та інші скажуть, що вони можуть зробити це за межами країни. Однак ключовим елементом було б те, щоб лідери НАТО сформулювали це так, щоб Путіну було абсолютно ясно, що вони готові використати їх, якщо це буде необхідно.



Зеленський представив План перемоги / Getty Images

Чи реально закінчити війну у 2025 році

Чи вірите ви, що План перемоги дійсно може покласти край війні в Україні наступного року? Є повідомлення про те, що західні лідери сприйняли цей план зі скептицизмом. Що ви думаєте з цього приводу?

Думаю, для того, щоб закінчити війну, потрібно мати план її завершення. Ви знаєте, без сумніву, президент Зеленський і його команда наполегливо працювали над цим. Як на мене, в ньому є всі елементи. Загроза вступу України до НАТО має бути реальною та дуже важливою для Путіна і його генералів.

Біда в тому, що Путін – автократ. Він, значною мірою, керує всім сам, і позбувається будь-кого, хто з ним не згоден. Однак має бути щось, що Путін зрозуміє – він цілковито вляпався, якщо це станеться.

Україні потрібна можливість завдати удару по Росії. Абсолютно. Якщо Путін не зможе атакувати українські міста та використовувати свої ключові аеродроми, то йому буде дуже важко просунутися вперед на Донбасі чи деінде. Також, якщо Україна, можливо, зможе збільшити Курський плацдарм, то це, знову ж таки, має турбувати Путіна.

У Плані перемоги Зеленського є низка елементів, які досі залишаються секретними, але вони були доступні західним лідерам. Припускаю, що вони також є ключовими для здійснення цього. Дуже добре, що зараз президент Зеленський проінформував усіх про план України. Якщо за цим планом стоятиме Захід, Путін буде дуже стурбований.

Якщо Путін зможе сісти за стіл переговорів на умовах України, то, можливо, є шанс, що буде мир, який був би прийнятним для українців, такий мир, де Курську область обмінюють на землю, яку Путін незаконно захопив. Якщо Україна стане частиною НАТО, як на мене, це забезпечить ваше майбутнє вже на наступні кілька десятиліть. Усе залежить від того, як реагуватиме Захід.

Я вважаю, що російська армія у біді, їм не вистачає особового складу, а їхній моральний дух жахливий. Ми знаємо, що у них закінчуються ракети та інше важливе обладнання. Російська економіка перебуває у вільному падінні та на межі краху. Це матиме величезний вплив на російський народ.

Зараз він (російський народ – 24 Канал) починає розуміти, що зазнав понад 600 тисяч людських втрат. Ще у 1980-х роках матері російських солдатів змусили Кремль вивести війська з Афганістану, коли було вбито 17 тисяч солдатів. Зараз це набагато більша кількість, але у якийсь спосіб Росії вдалося приховати багато чого. Важливо, щоб росіяни розуміли спустошення, яке було зроблене від їхнього імені їхнім автократичним лідером.

Тому будемо сподіватися, що з цим планом, який повністю підтримали західні країни, зокрема НАТО, насправді війну можна закінчити, як запропонував президент Зеленський, наступного року.

"Режим Путіна добігає кінця": чи можуть його усунути

Чи не здається вам, що Путін не хоче вести переговори з Україною? Адже в такому випадку його режим може опинитися під загрозою, а він може зіткнутися із фізичною загрозою своєму життю.

Абсолютно. Однак це ж російський шлях, чи не так? Так тиранічні лідери зустрічали свій кінець. Путін, мабуть, це бачить. Путін знає, що якщо зазнає невдачі у своїй так званій "сво", – йому кінець. А в російській мові кінець може означати не лише втрату роботи, а й життя.

Знаю, що є багато науковців, які коментують це, які кажуть, що той, хто прийде на зміну Путіну, може бути гіршим. Справді, можливо, і так, але Путін зруйнував російську армію та російську економіку. Тому, так, ви маєте рацію – Путін знає, якщо він зазнає невдачі, то це його кінець.

Однак не думаю, що вам в Україні та нам на Заході слід хвилюватися щодо цього. Це проблема Росії. Вони можуть розібратися з цим, коли Путіна не стане. Але ключовим є те, щоб закінчити війну якомога швидше на умовах, прийнятних для українського народу.

Однак чи не здається вам, що Путін не піде на переговори з Україною, не закінчить війну, поки він залишається при владі й поки він живий?

Напевно, ви маєте рацію. Думаю, що ймовірно, це так. Однак шлях до завершення війни та шлях до припинення правління Путіна полягає в тому, щоб переконатися, що Україна переможе.

Якщо ми – Захід, зможемо дати Україні право бити по Росії ракетами, це схилить ваги терезів і тоді його (Путіна – 24 Канал) армія зазнає краху. Якщо це станеться, то варто лише поглянути на історію російських лідерів – час перебування Путіна при владі буде досить обмеженим. Тому це складна ситуація.

Усіх на Заході непокоїть "зміна режиму". Однак в цьому випадку більшість людей, які дійсно це розуміють і дуже глибоко на це дивляться, вірять, що Росія без Путіна буде набагато безпечнішим місцем для Заходу, ніж Росія з Путіним. Режим Путіна добігає до свого кінця, і ми повинні зробити так, щоб це сталося швидше, а не пізніше.

У чому ви бачите слабкість режиму Путіна? І чи бачите ви в Кремлі якісь інші сили, які могли б бути зацікавлені в його усуненні просто зараз чи надалі?

Ні, я не думаю, що зараз хтось зацікавлений у його усуненні. Однак, щойно він піде, знайдеться чимало людей, які спробують взяти владу у свої руки.

Думаю, що Путін все ще дуже міцно тримає владу. Ця влада, подібно до сталінської, утримується за допомогою терору. Однак, як ми бачили, коли Сталін помер, дуже швидко його посаду зайняли інші тирани з його оточення. Думаю, що те ж саме станеться і з Путіним після того, як його усунуть з посади чи якимось іншим шляхом.



У Кремлі немає тих, хто міг би зараз усунути Путіна / Getty Images

Що Лондон може готувати для України

Головнокомандувач української армії генерал Олександр Сирський заявив, що Велика Британія готує власні пропозиції в контексті Плану перемоги України. Який вигляд вони матимуть?

Сподіваюся, що насамперед вони виглядатимуть як надання українським військовим свободи дій для використання ключових британських військових елементів, як-от ракет Storm Shadow, які можуть бути надзвичайно важливими для атак на Росію.

Також сподіваюся, що мовиться про те, щоб надати додаткове обладнання. За останні кілька днів ми бачили оголошення про те, що австралійський уряд дає 50 танків Leopard 1. Так само у Британії є кілька сотень танків Challenger 2, які стоять на складах і їх не використовують. Тож розглядається, яке інше озброєння можна надати Україні.

Знову ж таки, для України важливо, що такі країни як Британія готові підтримати вас. Ми багато чули про те, що британський прем'єр говорив, що він підтримуватиме Україну, оберігатиме Україну та Зеленського до самого кінця.

Однак слова – це одне, а вчинки – інше. Вчинки – це надання більшої кількості зброї, а також надання більшої свободи дій. Цілком можливо, що Велика Британія також планує допомогти з більшою кількістю тренувань, стратегічних порад і розвідки, а також, можливо, допомогти Україні стати членом НАТО. До цього додається ціла низка складових. Я особисто сподіваюся, що Британія очолить цей шлях і в такому випадку деякі з наших європейських союзників візьмуть з неї приклад.

Гадаю, що ми всі дуже добре усвідомлюємо, що вибори в США відбудуться в листопаді, і якщо Дональд Трамп знову буде обраний, то це може вплинути на те, як США підтримуватимуть Україну. Це означатиме, що країни НАТО в Європі дійсно мають активізуватися ще більше.

Сподіваюся, що такі країни як Німеччина, які мають можливість це зробити, та інші країни НАТО також активізують свою діяльність. У нас також зараз є Фінляндія та Швеція в НАТО. Вони мають дуже боєздатні сили, і їх також заохочуватимуть робити більше.