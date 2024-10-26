Не всі в Москві у захваті: кого нажахала ідея Путіна щодо залучення військ КНДР

Північнокорейські військові уже перебувають у Росії. Невдовзі вони можуть опинитися на фронті. Однак не всі у російському керівництві такий крок вважають правильним.

Крім того, що такі дії Кремля серйозно можуть вплинути на відносини Росії та Китаю, проблеми також розпочнуться і на фронті. Як російські високопосадовці ставляться до залучення військ КНДР на фронт, 24 Каналу розповів засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін.

Радимо переглянути Путін забув про обережність щодо Північної Кореї в гонитві за перемогою в Україні, – NYT

З військами КНДР будуть проблеми

Російське керівництво намагається за будь-яку ціну поповнювати свої втрати на війні проти України. Оскільки оголошувати мобілізацію досі не наважилися, Владімір Путін вирішив піти на співпрацю з КНДР у цьому питанні. Цілком імовірно, що в обмін на солдатів з Північної Кореї, Путін віддає не просто гроші, а й важливі технології.

І хоч дуже частково Росія все ж поповнила свою армію, не всі у Кремлі вважають такий крок доцільним.

Є зворотна сторона медалі. Одне з наших джерел у Москві повідомляє, що в головному управлінні Генштабу сповнені жаху через ідею Путіна. Тому що, як насправді можна керувати тисячами озброєних людей, якщо вони навіть нічого не розуміють російською? Хто з ними буде розмовляти, якою мовою проходитимуть радіопереговори?,

– наголосив Володимир Осєчкін.

Тому, ймовірно, північнокорейських військових кидатимуть у так звані "м'ясні" штурми, як це дотепер роблять і з колишніми ув'язненими, які потрапляють на війну.

Зверніть увагу! У виданні The New York Times повідомили, що вже незабаром у Курську область прибудуть тисячі солдатів з так званих елітних підрозділів КНДР. Перші північнокорейські військові, за даними видання, перебувають на Курщині з 23 жовтня.

До того ж президент України наголосив, що вже 27 – 28 жовтня війська КНДР можуть використати у зоні бойових дій.

"У Росії немає черг у військкомати. Скільки б нуликів вони не малювали (маються на увазі збільшення виплат за підписання контракту – 24 Канал), та більшість людей все ж розуміє, що відбувається на справді. За 2 – 3 мільйони рублів "продавати" свої руки і ноги небагато хто хоче", – зазначив Осєчкін.

Владімір Путін намагається розширити військовий контингент, використовуючи солдатів з інших країн.

"Він сподівається, що їхні уряди згодом також приєднаються до підтримки цієї війни в повному обсязі. Перспективи такого десь в районі нуля", – додав Осєчкін.