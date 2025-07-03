Уже вивчають дрони: у ЦПД відповіли, чи може Кремль перекинути війська КНДР на фронт

За даними західних ЗМІ, Північна Корея може відправити до 30 тисяч солдатів для участі у війні проти України. Станом на зараз їх немає на території нашої держави.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що поки рано говорити про 30 тисяч військ КНДР в Україні. Однак Росія дійсно має партнерські відносини з Північною Кореєю. І ситуація може розвиватися по-різному.

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Чи будуть війська КНДР в Україні

Як наголосив Коваленко, Північна Корея має мільйонну армію. Вони дійсно можуть швидко відмобілізувати багато піхоти. Про це також мають думати і європейські країни. Адже цілком можливий сценарій, що через кілька років війська КНДР в російській формі полізуть на ті ж країни Балтії.

Зараз не варто говорити, що північнокорейські війська підуть воювати на території України. Однак теоретично вони можуть прибути до Росії, а потім почати "підписувати контракти". Як усе станеться – буде видно у майбутньому.

КНДРівці допомогли Росії на Курщині. Станом на зараз їх немає на території України. Хоча ситуація змінюється щомісяця. Але поки про 30 тисяч військ КНДР на лінії зіткнення говорити зарано,

– сказав Коваленко.

При цьому російські інструктори займаються з корейцями на кількох полігонах. Вони вивчають дрони. Також в КНДР налагоджується виробництво "Шахедів".

Не можна відкидати варіанти, що північнокорейців маскуватимуть під бурятів. Або ж вони будуть підписувати контракти. Але станом на зараз цього нема,

– підкреслив Коваленко.

Додамо, керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що Північна Корея вдосконалила свої балістичні ракети KN-23 за допомогою Росії. Тепер вони стали значно точнішими.