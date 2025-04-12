Серйозний виклик: росіянам вдалося покращити загони військових із КНДР

Військові Північної Кореї, які воюють проти України на боці Росії, вчаться умовам сучасної війни та адаптуються. У них великий рівень мотивації щодо виконання бойових завдань.

Тому солдати з КНДР – це серйозний виклик для ЗСУ. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Владислав Селезньов.

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"Минуло трохи часу. Ми переконалися у тому, що вони вмотивовані, досить швидко адаптуються до умов ведення бойових дій, швидко навчаються. Вони фізично загартовані. У них великий рівень вмотивованості та зарядженості на виконання бойових завдань. А це серйозний виклик", – підкреслив він.

Досвід, якого нині набувають військовослужбовці КНДР, у перспективі може стати для них допоміжним під час організації та проведення якихось агресивних дій щодо Південної Кореї. У Сеулі повинні розуміти, що чим більше північнокорейського військового персоналу буде ліквідовано на території України, тим менше того досвіду отримає Пхеньян.

Нагадаємо, що у Генштабі повідомили, що росіяни залучили до бойових дій підрозділи збройних сил Північної Кореї, загальна чисельність яких сягає понад 12 тисяч військовослужбовців. З початку операції у Курській області втрати КНДР становлять приблизно 4 тисяч осіб.