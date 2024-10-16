Кім зовсім не простак: що КНДР хоче від Росії в обмін на тисячі військових

Північна Корея фактично бере участь у війні проти України. Диктатор Кім Чен Ин в обмін на свої війська вимагатиме кілька "бонусів" від Путіна.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зауваживши, що війська КНДР не будуть "безплатно" направляти до України. Кім Чен Ин хоче конкретних "подарунків" від Путіна.

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Чого хоче Кім

Як наголосив Загородній, з початку повномасштабної війни Північна Корея величезну кількість артилерійських снарядів. Найімовірніше, тут працює така схема: Росія дає сировину, Китай передав обладнання, а корейці заганяють тисячі людей на заводи.

За деякими даними, деякі північнокорейські військові вже перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Вони можуть допомагати у будівництві фортифікацій та тунелів. Також там мали б бути оператори балістичних ракет з КНДР. Чи будуть кидати особовий склад з Північної Кореї як піхоту – поки точної інформації немає.

Зверніть увагу! За даними джерел 24 Каналу, на Далекому Сході Росії зараз готують близько 10 тисяч солдатів з КНДР. Їх можуть перекинути на прикордонні території, аби вивільнити російські війська.

Зрозуміло, що Кім Чен Ин не буде допомагати Росії просто так. Він спробує добряче "подоїти" Кремль.

Кім – це як Лукашенко. Тільки в кубі. Він буде по максимуму викачувати ресурси з Росії. В обмін на людей буде вимагати допомоги Росії у сфері ядерних технологій, щоб покращувати ракети; свій ядерний щит. Вимагатиме ще багато чого іншого,

– сказав Загородній.

Президент Володимир Зеленський заявив, що КНДР вже фактично бере участь у війні проти України. Йдеться не лише про передачу зброї. Тепер вони взялися і за людей. Населення з КНДР йде працювати на російські заводи та на поповнення особового складу Росії.