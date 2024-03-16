Введення західних військ в Україну загрожує "Третьою світовою війною", – голова МЗС Італії

Нещодавно Еммануель Макрон висловився про можливість введення західних військ в Україну. Очільник МЗС Італії прокоментував ідею президента Франції.

Нагадаємо, наприкінці лютого французький президент Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Водночас він наголосив, що консенсусу щодо цього немає.

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Голова МЗС Італії висловився про можливе введення західних військ в Україну

Міністр закордонних справ і віцепрем'єр Італії Антоніо Таяні різко відкинув порушену французьким президентом ідею щодо ймовірного введення західних військ в нашу державу.

На думку глави МЗС Італії, "для НАТО "було б помилкою" вводити війська в Україну", яку "ми повинні допомогти захистити"".

Вступити у війну з Росією означає загрозу Третьої світової війни,

– заявив Таяні.

"Наші військові добре роблять те, що вони роблять в Червоному морі для захисту наших кораблів, вони добре роблять те, що вони роблять в Лівані, в Африці, в Іраку. Наші військові є носіями миру, гарантій і свободи. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", – наголосив очільник італійського МЗС.

Західні війська в Україні: коротко