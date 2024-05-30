Макрон хоче сформувати європейську коаліцію військових інструкторів в Україні, – Le Monde

Французькі ЗМІ повідомили, що Макрон незабаром може оголосити про створення цілої коаліції військових інструкторів. Це можуть приурочити до візиту Зеленського до Франції.

Ще десять днів тому Зеленський говорив, що "нам ніхто нічого не пропонував" і ідея про НАТО в Україні поки не набула конкретних рис. Президент акцентував, що наразі все тільки на словах.

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Що відомо про можливу коаліцію військових інструкторів в Україні

За даними ЗМІ, за кілька тижнів або й навіть днів європейських інструкторів можуть відправити в Україну.

Французька влада прагне створити коаліцію з охочих країн для підготовки українських військових на місцях,

– ідеться в повідомленні.

Журналісти інформують, що консультації з цього питання "прискоряться в найближчі кілька днів". А оголосити про відправлення солдатів НАТО в Україну можуть під час візиту Зеленського до Франції. Український президент буде в країні з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 і 7 червня.

Що цікаво, таке оголошення було би дещо символічним, адже минає три з половиною місяці після заяви Макрона про можливе відрядження західного військового підкріплення в Україну. Тож, імовірно, президент Франції зможе нарешті деталізувати свою заяву, яка досі була розмитою.

Заяви Макрона про солдатів НАТО в Україні: що пропонував французький президент

Тоді, в лютому, вони збурили світ і ледь не розсварили Європу. Зараз же голоси щодо відправки в Україну іноземних військ лунають з різних країн, тож коаліція була би логічним кроком. Водночас не зрозуміло, що саме мав на увазі Макрон.

У березні видання Le Figaro назвало п'ять можливих варіантів використання французької армії в Україні. Три з них передбачають безпосередню участь у боях з росіянами, зокрема захист Одеси від окупантів. Утім, це не офіційна інформація.

На початку квітня під час інтерв'ю Володимир Зеленський сказав: не чув від Макрона саме про введення військ НАТО в Україну. Навіть якщо припустити, що Захід готовий до цього, все одно там чекають, що Україна попросить про введення військ. А це ризикований крок: якби Зеленський закликав різні держави відправити їхні війська в Україну, цим могла би скористатися Росія, щоб зупинити західну допомогу. Тоді президент окреслив можливість іноземних громадян долучитися до лав ЗСУ хіба що як добровольців.

У тому ж інтерв'ю Зеленський назвав пропозиції Макрона: місія НАТО може тренувати українських солдатів в країні, в Україні можна створити підземні хаби, щоб ремонтувати західну техніку, представники НАТО можуть стояти на кордоні.