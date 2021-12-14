Війська окупантів на Донбасі приводили у повну бойову готовність, – розвідка

Росія продовжує напружувати ситуацію на Сході України. Ворожі збройні сили приводили свої війська в повну бойову готовність.

Проросійські бойовики провели тренування. Вони відбувалися з 6 по 10 грудня.

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Які підрозділи приводили в бойову готовність

Збройні сили Росії приводили у вищу бойову готовність такі підрозділи:

мотострілецькі;

артилерійські;

танкові.

Їх виводили у визначені райони зосередження та розгортали пункти управління.

Окупанти відновили інтенсивність підготовки

Також, як повідомила розвідка, 13 грудня відновили активність бойової підготовки окупаційні війська у з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ).

"Відновлено проведення зборів з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками", – мовиться у повідомленні.

Ситуація на Сході України: головне

За 13 грудня окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню.

Проросійські бойовики стріляли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Росія 11 грудня провела 5 днів навчання біля кордонів України та в Криму. У них брали участь 1 500 військових.

Повний текст публікації:

Головне управління розвідки України інформує! Командування ЗС Росії нарощує заходи з підвищення готовності до виконання завдань оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

З 6 по 10 грудня окупанти провели тренування з приведення у вищі ступені бойової готовності окремих мотострілецьких, артилерійських і танкових підрозділів з виведенням їх у визначені райони зосередження та розгортанням пунктів управління.

Крім того, з 13 грудня в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів окупаційних військ відновлено інтенсивність заходів бойової підготовки, зокрема проведення зборів з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками.