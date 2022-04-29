Війська на Півдні отримали ЗРК С-300 від союзників: він може збивати цілі зі 150 кілометрів
Джерело:Командування Повітряних сил ЗСУ
Зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів.
ЗРК уже захищає небо
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ЗРК уже виконує бойові завдання у південному регіоні.
Увага Росіяни знову застосували фосфорні снаряди у селі Соловйове на Донеччині
Продовжуємо закривати небо від російських загроз. ЗРК С-300 від країн-партнерів значно підсилив протиповітряну оборону в південному регіоні. Зазначений комплекс вже виконує бойові завдання,
– написали військові.
Як працює комплекс
ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських окупантів та може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км.
При цьому, не важливо, на якій відстані летить ціль – 10 метрів чи 27 км.
Україна має чим захищатись та атакувати
- До слова, командувач Повітряних сил ЗСУ зауважував, що Україні потрібні сучасні ЗРК середнього та великого радіусів дії та новітні винищувачі. Мовляв, як тільки ця зброя буде в наших захисників, можна говорити про закриття неба самотужки.
- Дмитро Кулеба напередодні повідомив, що ЗСУ розпочинають перехід на зброю НАТО. Спочатку в Україну приїхали гаубиці, але це – лише початок.
- Також відомо, що Байден планує відвідати авіабудівну компанію Lockheed Martin, яка виробляє протитанкові ракетні комплекси Javelin.
Зрештою, головне – Конгрес США остаточно ухвалив ленд-ліз для України: дивіться відео