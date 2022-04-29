Війська на Півдні отримали ЗРК С-300 від союзників: він може збивати цілі зі 150 кілометрів

Зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів.

ЗРК уже захищає небо

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ЗРК уже виконує бойові завдання у південному регіоні.

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Продовжуємо закривати небо від російських загроз. ЗРК С-300 від країн-партнерів значно підсилив протиповітряну оборону в південному регіоні. Зазначений комплекс вже виконує бойові завдання,

– написали військові.

Як працює комплекс

ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських окупантів та може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км.

При цьому, не важливо, на якій відстані летить ціль – 10 метрів чи 27 км.

Україна має чим захищатись та атакувати

До слова, командувач Повітряних сил ЗСУ зауважував, що Україні потрібні сучасні ЗРК середнього та великого радіусів дії та новітні винищувачі. Мовляв, як тільки ця зброя буде в наших захисників, можна говорити про закриття неба самотужки.

Дмитро Кулеба напередодні повідомив, що ЗСУ розпочинають перехід на зброю НАТО. Спочатку в Україну приїхали гаубиці, але це – лише початок.

Також відомо, що Байден планує відвідати авіабудівну компанію Lockheed Martin, яка виробляє протитанкові ракетні комплекси Javelin.

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