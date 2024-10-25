Виклик для всіх союзників: як Росія хоче використовувати війська КНДР

Російські війська планують значно підсилити свої резерви завдяки участі у війні військових з КНДР. Українські бійці із Селидового повідомили, що цими днями до окупантів підтягнули додаткові резерви, тому вони можуть собі дозволити витрачати значно більшу кількість особового складу в безглуздих штурмах.

Про це в етері 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, підкресливши, що російські атаки й штурми тривають хвиля за хвилею, регулярно і з маленькими проміжками. З його слів, окупанти буквально закидають українські позиції своїм "гарматним м'ясом".

Дивіться також Три окупанти на 30 іноземців: ГУР перехопило розмову щодо "зустрічі" військових з КНДР

Західна коаліція готує відповідь

Згідно з даними української розвідки, 27 – 28 жовтня перші північнокорейські військові, які прибули в Росію й пройшли підготовку на її полігонах, будуть застосовані країною-агресоркою в зонах бойових дій.

Кузан зазначив, що росіяни планують залучити війська з КНДР на Курщині, натомість звідти перекинути солдатів на Покровський напрямок, аби підсилити штурмові підрозділи на Донеччині.

Зі слів експерта, Путін хотів би залучити фахову штурмову піхоту в боях, чи наважиться він на цей крок – залежить від багатьох чинників. Перемовини Вашингтона і Москви продовжуються. В США після тижня заяв української розвідки нарешті озвучили, що побачили в Росії північнокорейців.

Але питання в тому, як вони будуть застосовані. Американці будуть робити все можливе, щоб не допустити, як вони вважають, додаткової ескалації, щоб безпосередньо армія КНДР не брала участі в прямому боєзіткненні. Нібито це якимось чином виправдовує фактично участь Північної Кореї у війні на боці Росії,

– озвучив Кузан.

ГУР вже тиждень активно інформує на цю тему всіх світових партнерів України. Одразу приєдналася Південна Корея. Нині, зі слів Кузана, створюється інформаційний тиск в першу чергу на Вашингтон, бо потрібно ухвалювати рішення, готувати відповідь.

Це та ескалація, яку нині, на жаль, боїться чинна адміністрація (в США – 24 Канал). Є питання і до європейських партнерів. Зараз у західних союзників триває процес щодо відпрацювання певного рішення, відповіді від західної коаліції,

– припустив Кузан.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що до кінця жовтня перші військові з Північної Кореї можуть бути застосовані російським військовим командуванням в Курській області. Росія хоче залучити їх у боях на напрямках Мартинівка, а також Новоіванівка-Мала Локня.

Зауважте! Триває збір на FPV-дрони для 24 ОМБр імені Короля Данила. Український центр безпеки та співпраці підтримує збір на 10 FPV-дронів SUPER DRON F10 та 70 корпусів боєприпасів для королівських піхотинців (в/ч А0998). Загальна сума збору: 200 000 гривень. Задонатити можна на монобанку: https://send.monobank.ua/jar/8Qeqv7m97w