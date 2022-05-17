Війська Росії цілеспрямовано руйнують лікарні на Луганщині

Російська армія невпинно обстрілює Луганську область. Окупанти зруйнували чи пошкодили там всі медичні заклади.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини в Україні Людмила Денісова зауважила, що росіяни руйнують лікарні на Луганщині цілеспрямовано.

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Декілька днів окупанти прицільно обстрілюють лікарню у Сєвєродонецьку

Вже кілька днів під прицільними обстрілами перебуває Сєвєродонецька лікарня. Згідно з повідомленням голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, останнього разу впродовж кількох годин окупанти випустили по цій медичній установі до 10 снарядів.

Втім, попри дуже небезпечні умови праці, заклад продовжує лікувати поранених та надавати їм необхідну допомогу. Але якщо до початку війни лікарня могла допомагати одночасно 300 пацієнтам, то тепер лише 100.

Це черговий злочин проти людяності

Людмила Денісова зауважила, що руйнування лікарень є прямим порушенням Гаазької та Женевської конвенцій і є злочином проти людяності.

Російські окупаційні війська порушують права жителів України на життя та медичну допомогу, що гарантовані Гаазькими й Женевськими конвенціями. Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам статті 51 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року та відповідно до статті 7 Римського статуту є злочинами проти людяності,

– зауважила Денісова.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини врахувати ці факти злочинів Росії проти українського народу.

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Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу наразі є основною мішенню для окупантів. Їх безперестанку обстрілюють.

Зокрема вночі 17 травня росіяни обстріляли з артилерії Гірське та Золоте. Унаслідок ворожого вогню зруйновано близько 20 будинків.

Втім, штурмуючи Гірську громаду, росіяни були вимушені відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєвєродонецька. Українські захисники понищили там багато окупантів, у них багато втрат.

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