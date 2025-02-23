Попри "хороші стосунки" з Путіним, Трамп дав обіцянку Дуді, яка його втішила

Варшава схвильована за власну безпеку на тлі російської агресії та зміни політики адміністрації Трампа щодо війни в Україні. Президент США розвіяв хвилювання Анджея Дуди.

У суботу, 22 лютого, президент Польщі зустрівся з очільником США у Вашингтоні. Відомо, що під час цих переговорів Анджей Дуда наголосив на важливості продовження американської допомоги Україні, яка без неї просто "не переживе цю війну", передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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"Можна не хвилюватися"

За словами Дуди, під час зустрічі обговорювалася тема "військової присутності США в Польщі". Польський лідер поділився із Трампом своєю схвильованістю щодо безпеки Центральної Європи, яку потрібно зміцнити. Президент США сказав Дуді, що той, як "один із найбільш надійних союзників не повинен хвилюватися" із цього питання.

Трамп зазначив, що радше очікує посилення американської присутності у Польщі.

На думку Дуди, у відносинах між Польщею та США "давно не було таких хороших часів", як за останні 10 років. Він зазначив, що Польща є "елементом плану" Дональда Трампа щодо побудови взаємовигідної співпраці.

До слова, як повідомив євродепутат з Фінляндії, Трамп дав європейським союзникам три тижні, аби та підготувала капітуляцію України. Інакше, америкаський лідер погрожує вивести війська США з Європи.

Нагадаємо, що європейські чиновники побоюються, що США можуть вивести війська з країн Балтії на вимогу Путіна.