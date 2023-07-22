Колишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник

Євген Борисов отримав підозру від співробітників ДБР. Володимир Зеленський заслухав доповідь правоохоронців щодо колишнього одеського воєнкома та зробив нову заяву.

Євгену Борисову повідомили про підозру. Колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень. А ще його підозрюють у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин та ухиленні від несення військових обов’язків шляхом обману в умовах воєнного стану.

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Що стало відомо про Борисова та його сім'ю

До 10 років позбавлення волі – це максимальний термін, який загрожує колишньому одеському воєнкому. Однак у ДБР натякнули, що скандальний Борисов міг зникнути.

Місцезнаходження підозрюваного уточнюється. Слідчі дії тривають,

– зазначається у повідомленні.

ДБР провело досудове розслідування та зібрало велику власну доказову базу. Також були вивчені журналістські розслідування. Як приклад наводяться повідомлення ЗМІ про те, що мати одеського воєнкома у 2022 році стала власницею елітного житлового будинку в Іспанії. Він коштує понад 4 мільйони євро. А у 2023 році ця жінка придбала автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйонів євро.

Дружина Євгена Борисова купила в Іспанії офісне приміщення, що коштує 737 тисяч євро. У неї задля цього не було достатньої кількості законно отриманих активів та доходів. Як встановили правоохоронці, теща колишнього одеського військкома стала власницею Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser та Mercedes-Benz G 63 AMG. Зазначається, що вона теж не мала достатньо коштів для придбання цього автопарку у законний спосіб. У Бюро заявили, що НАЗК теж виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома. Мовиться про суму у понад 188 мільйонів гривень.

Що сказав Зеленський про одеського воєнкома

Президент назвав логічним те, що історія з Борисовим не могла завершитись лише його звільненням з посади.

І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча,

– наголосив Зеленський.

За його словами, перевірка територіальних центрів комплектування триває. Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні дії. Він запевнив, що правоохоронці обов’язково представлять суспільству усі деталі, які можна оприлюднити.

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