Бушмейстери та безпілотники: Австралія надасть Україні ще 100 мільйонів доларів допомоги
Австралія вирішила допомогти Україні здолати російських окупантів. Проти агресора об'єднується увесь цивілізований світ.
Україна вже 130 днів відважно дає відсіч російським окупантам. Ситуація на фронті складна: ворог має велику перевагу у вогневій потужності, яку ми намагаємося нівелювати завдяки допомозі наших партнерів.
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Допомога від Австралії
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі здійснив візит до України та провів зустріч із Володимиром Зеленським. Він запевнив, що Австралія буде сприяти усім крокам, які дозволять ЗСУ перемогти окупантів, а також візьме участь у післявоєнній відбудові України.
Він додав, що його країна готова не лише підтримувати заходи для стримання росіян, а й надавати Україні зброю.
Ми оголосимо про нову військово-технічну допомогу Україні на суму у 100 мільйонів доларів. Загалом ми вже надали допомогу на 390 мільйонів доларів. 14 БТР, 20 "Бушмейстерів", безпілотники, обладнання – це все буде у новому пакеті допомоги,
– розповів Албенізі.
Він додав, що допомогу від Австралії будуть отримувати й прикордонні війська України. Уся зброя, яку передає Австралія, попередньо узгоджена із ЗСУ.
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- Нашим героям вдалося відбити атаки ворога на багатьох напрямках. Окрім того, росіяни знову зазнали втрат.
Дивіться відео до теми – пресконференція Зеленського та Албенізі