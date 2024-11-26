Яку цінну угоду Україна могла б запропонувати Трампу

Головне, що Україна вносить у порядок американської архітектури у світі – це армія. Після завершення війни українські солдати можуть стати замінником частини американських сил в Європі.

Українська армія повинна фінансуватись Європою, а постачати озброєння мають США. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа.

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"Головне, що Україна вносить у порядок американської архітектури у світі – це армія, яка, за планом Трампа, буде використана не тільки як щит Європи. Також як замінник частини американських сил в Європі, яка буде фінансуватись Європою, але постачатись американським озброєнням. Ця армія є ключовим фактором", – вважає він.

Головне – це ЗСУ

Пьотр Кульпа зазначив, що головний гарант того, що Україні прийдуть з допомогою та будуть захищати – це інвестиції. Наприклад, у Польщі, коли вступали до НАТО, дивились, щоб залучити дуже багато інвестицій, особливо американських. Для того, щоб великі корпорації напряму заходили до Польщі, тому що це передумова, що у випадку проблем буде підтримка з боку США.

Але головне – це ЗСУ. Коли буде призупинена кінетична війна, українські солдати стануть солдатами Європи. Будуть отримувати зарплати на гроші, які буде надавати Європа,

– припустив екссекретар Польської делегації в Парламенті НАТО.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава готова розглянути різні варіанти щодо завершення війни від різних країн. Зокрема, український лідер хоче побачити пропозиції новообраного президента США Дональда Трампа. На його думку, їх можна буде побачити вже у січні 2025 року. Також команди працюють над можливою зустріччю Зеленського та Трампа.