Кілька важливих пунктів: як зацікавити Трампа співпрацювати з Україною

Новообраний президент США Дональд Трамп поки остаточно не сформував "мирний план" щодо війни в Україні. Наша держава ще має час переконати його підтримати варіант перемоги України у війні.

Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що зараз є всі шанси "продати" Трампу ідею перемоги України у війні.

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Як зацікавити Трампа у перемозі України

Як наголосив Несвітайлов, Україна працює над тим, аби переконати Трампа підтримати нашу державу. Зокрема 4 та 5 пункт Плану перемоги явно були написані під новообраного президента США.

Проблема в тому, що сам Трамп та багато інших іноземців значно краще знають про Росію, ніж про Україну. Тому нам важливо продемонструвати, чому йому буде вигідно підтримати нашу державу.

У нас є величезні літієві родовища. Величезні запаси сланцевого газу. А Трамп є фактично фанатом видобутку цього газу. Під землею, яка окупована Росією, лежать сотні мільярдів, якщо не трильйони доларів. Якщо ви зараз віддасте Росії, то збільшите її енергетичне домінування. Якщо ж допоможете відвоювати, то ті ж американці компанії зможуть там працювати,

– сказав Несвітайлов.

Також ідея замінити війська США у Європі цілком може зацікавити Трампа. Від цього виграють як американці, чиї війська повернуться додому, так і українські війська, які отримають високооплачувану та достойну роботу після перемоги.