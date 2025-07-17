Дипломатія була надскладною: Трампу змогли донести найважливіше задля зміни його риторики

У Трампа змінилося ставлення до Путіна. Не останню роль в цьому зіграла складна дипломатична робота з ним, в тому числі це сталося завдячуючи й першій леді США, про що він сам сказав. Це може видаватися дрібницею, але це не так.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, додавши, що очільник Кремля дуже глибоко образив американського лідера. А Трамп – ділова людина, який полюбляє домовлятися й укладати угоди.

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На що націлений зараз Трамп?

Коли на ділових зустрічах президент Сполучених Штатів про щось з кимось домовляється, то, як зазначив Клочок, він звик до того, що контрагент виконує обговорені умови.

"Тепер, коли Трамп приходить додому і говорить, що як він вдало поговорив з Путіним, а йому перша леді відповідає, що все не окей, що Путін далі стріляє. Повірте, що це має велике значення для зміни риторики Трампа", – озвучив Клочок.

Клочок зазначив, що затримки з постачанням зброї в Україну були через те, що Трамп вірив Путіну, але після кожної "хорошої розмови" з ним російська армія обстрілювала житлові будинки, лікарні, пологові. Тому лідеру США врешті стало не подобатися як з ним поводиться очільник Кремля.

"Він не звик до такого, він не мав досвіду спілкування з диктаторами, які воюють проти суверенної країни без будь-якої причини, висуваючи неприйнятні перед нею вимоги. Трамп націлений не на те, щоб Україна повернула всі свої території, встановила суверенітет, отримала репарації. Йому треба, щоб припинили стріляти", – озвучив Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" наголосив, що 10 мільярдів доларів, на які США продадуть НАТО зброю для передачі в Україну – доволі значна сума. Він висловив оптимізм, адже ЗСУ буде чим оборонятися, але наголосив на необхідності далекобійної зброї, аби продовжити бити по військових цілях ворога глибоко в тилу.

Це те, чим Європа нам активно допомагає, а тепер і США,

– підкреслив Клочок.

Він підсумував, що зараз мовиться не про посилення війни, а про примус Росії до переговорів для припинення вогню. Чим більше Україна матиме оборонної зброї, тим менше буде апетит у Путіна рухатися далі.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів запевнив, що ракети до систем Patriot американці вже надсилають європейським партнерам, зокрема Німеччині, а вони мають передати свої запаси зі складів в Україну.