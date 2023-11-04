Пакети будуть, але менші: у Байдена впевнені у двопартійній підтримці допомоги Україні й Ізраїлю

Для України надзвичайно важливо, щоб США продовжували надавати нам пакети допомоги. У Байдена впевнені у двопартійній підтримці. Правда, пакети поки будуть меншими.

Водночас під час брифінгу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що республіканці та демократи Конгресу США підтримають запит Джо Байдена. Він прохав виділити 106 мільярдів доларів, частину з яких спрямують на допомогу як для України, так і Ізраїлю.

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Пакети допомоги будуть меншими

Що стосується ширшого пакета національної безпеки та внутрішніх питань – ми говоримо про Ізраїль, Україну та інші внутрішні питання у додатковому запиті – ми вважаємо, що тут існує двопартійна підтримка,

– зазначила Жан-П'єр.

Вона додала, що відповідні потреби – екстрені. Власне, тому їх підтримають дві партії Конгресу. За словами речниці, у Білому домі прагнуть, "щоб це просувалося".

Водночас вона зазначила, що Україні надаватимуть менші пакети військової допомоги. Причина: відсутність рішення Конгресу, яке б передбачало додаткове фінансування.

Вона детальніше розповіла про пакет військової допомоги на 425 мільйонів доларів, оголошений 3 листопада. Він, за словами Жан-П'єр, складається з двох частин:

125 мільйонів – у рамках програми Presidential Drawdown Authority (надання зброї із запасів армії США);

300 мільйонів – з програми Ukraine Security Assistance Initiative (замовлення зброї безпосередньо у виробників).

А в цьому матеріалі ми розповіли, що входить до цього пакета військової допомоги.

Із сьогоднішнім оголошенням ми вичерпали решту коштів USAI, які наразі доступні для підтримки України. І хоча ми маємо залишки за програмою PDA, щоб продовжувати задовольняти нагальні потреби України на полі бою, ми починаємо надавати Україні менші пакети, щоб розтягнути нашу здатність підтримувати Україну на якомога довший час,

– пояснила речниця.

Водночас вона закликала Конгрес, щоб він якомога швидше схвалив пакет додаткового фінансування, який запропонував Білий дім.