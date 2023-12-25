Ситуація складна, але контрольована, – Умєров про затримки допомоги від США
Джерело:Суспільне
Україна сподівалася на ухвалення нового пакету допомоги від США вартістю 60 мільярдів доларів у грудні, однак, ймовірно, Конгрес повернеться до цього питання у січні. Міністр оборони розповів, наскільки критичними є такі затримки для України.
Влада постійно комунікує з союзниками щодо питання військового забезпечення. США не планують припиняти допомогу Україні.
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Ситуація контрольована
Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що наразі ситуація складна, але контрольована. Російські фейки про відмову США від допомоги Україні не відповідають дійсності. У Штатах зараз є декілька питань, які не стосуються України – наприклад, стіна на кордоні з Мексикою.
Наша остання розмова з міністром оборони Сполучених Штатів – стовідсоткова підтримка у справах України є, вона відбудеться за процедурою, яку вони зараз обговорюють. Він наголосив, що підтримка продовжиться – це головне,
– пояснив Умєров.
Питання фінансової допомоги поставатиме доки країна не запустить свою економіку в тих обсягах, що потрібні. Україна спостерігає за тим, як діє ворог, створюється план оборони, обговорюють ці питання з партнерами і планується продовження співпраці.
Умєров пояснив, що деякі засоби, обладнання приходять невчасно або закінчуються. Це операційні питання, які обговорюють з партнерами.
Завжди даємо сигнал внутрішньому контуру, що підтримка йде, але ми повинні дивитися на ефективність, продуктивність,
– підсумував міністр.
Допомога від США буде
- США протягом декількох місяців обговорюється питання виділення Україні 61 мільярда доларів. Попри всі оптимістичні сподівання та заяви щодо прийняття допомоги у 2023 році, у Сенаті все ж сумніваються, що її вдасться ухвалити цьогоріч. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що до угоди "навіть не наблизились".
- Однак ймовірно пакет затвердять у січні 2024 року. Дискусійним питанням між республіканцями й демократами щодо ухвалення пакета залишається саме питання безпеки на кордонах.
- Експерти зазначають, що мінімум на найближчий місяць фінансова проблема вирішена. Адже Україна отримала допомогу від міжнародних фінансових інституцій, а також від окремих країн. До того ж до кінця року наша держава отримуватиме військову допомогу від США.