Ситуація складна, але контрольована, – Умєров про затримки допомоги від США

Україна сподівалася на ухвалення нового пакету допомоги від США вартістю 60 мільярдів доларів у грудні, однак, ймовірно, Конгрес повернеться до цього питання у січні. Міністр оборони розповів, наскільки критичними є такі затримки для України.

Влада постійно комунікує з союзниками щодо питання військового забезпечення. США не планують припиняти допомогу Україні.

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Ситуація контрольована

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що наразі ситуація складна, але контрольована. Російські фейки про відмову США від допомоги Україні не відповідають дійсності. У Штатах зараз є декілька питань, які не стосуються України – наприклад, стіна на кордоні з Мексикою.

Наша остання розмова з міністром оборони Сполучених Штатів – стовідсоткова підтримка у справах України є, вона відбудеться за процедурою, яку вони зараз обговорюють. Він наголосив, що підтримка продовжиться – це головне,

– пояснив Умєров.

Питання фінансової допомоги поставатиме доки країна не запустить свою економіку в тих обсягах, що потрібні. Україна спостерігає за тим, як діє ворог, створюється план оборони, обговорюють ці питання з партнерами і планується продовження співпраці.

Умєров пояснив, що деякі засоби, обладнання приходять невчасно або закінчуються. Це операційні питання, які обговорюють з партнерами.

Завжди даємо сигнал внутрішньому контуру, що підтримка йде, але ми повинні дивитися на ефективність, продуктивність,

– підсумував міністр.

Допомога від США буде