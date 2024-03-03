Україні треба інші види зброї, – член Республіканської партії США розкритикував дії Конгресу

США досі не ухвалили військову допомогу для України на 2024 рік. Крім того, Києву потрібно інші види зброї, які допоможуть завдати Росії поразки.

Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус, зауваживши, що 61 мільярда доларів, який мають виділити Україні, недостатньо. Потрібно передавати й іншу зброю, яка завдасть окупантам серйозних проблем.

Дивіться також Привид великої війни чи пусті слова? Чи введуть країни НАТО свої війська в Україну

Пора нарешті давати Україні те, що їй потрібне

Пінкус не погоджується із позицією Джо Байдена, який досі не надав Україні потужніші види зброї. На його думку, зараз в адміністрації президента США панує підхід уникнення додаткової ескалації. Це – згубний і неправильний шлях.

Треба швидше розв'язувати питання війни в Україні. Потрібно передати Києву усе необхідне. 61 мільярд – це мало. Потрібно ще більше постачань. Але знову-таки все залежить від того, чи дозріли нарешті наші "тугодуми" у США, що потрібно давати Україні все для перемоги,

– сказав Пінкус.

У США дійсно є проблеми з нелегальною міграцією. Але це не має бути причиною брати у "заручники" питання продовження військової допомоги для України та Ізраїлю. Потрібно нарешті зробити так, аби була можливість завдати Росії військової поразки.

Україні потрібні інші види зброї… Я вже казав. Це – літаки, системи ППО та ракети дальнього радіуса дії для систем HIMARS,

– підкреслив Пінкус.

Військова допомога для України: коротко