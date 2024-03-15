Рада ЄС може виділити 5 мільярдів євро військової допомоги Україні вже в понеділок, – дипломат

Міністри закордонних справ ЄС підтвердять необхідність різкого збільшення військової підтримки України. Очікується, що Рада ЄС з закордонних питань у понеділок 18 березня узгодить виділення 5 мільярдів євро на боєприпаси для Києва.

Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Куди спрямують 5 мільярдів

5 мільярдів євро будуть виділені для України в рамках Європейського фонду миру. Ці гроші будуть спрямовані на продовження тренування українських військових, закупівлі зброї для України та поступовий перехід країн євроблоку до спільних закупівель у європейського оборонно-промислового комплексу.

Це буде можливістю перед Європейською Радою підтвердити необхідність різкого збільшення військової підтримки України, яка, я сподіваюся, матеріалізується в той же день у вигляді рішення Ради про надання 5 мільярдів євро,

– сказав високопосадовець.

Також міністри обговорять можливу закупівлю озброєння коштом російських заморожених активів.

Єврокомісія виділила кошти на виробництво снарядів

Згідно з наявною інформацією, Європейська комісія погодила виділити кошти, щоб посилити власну оборонну спроможність. Мовиться про суму у пів мільярда євро. Відповідні кошти мають піти на виробництво боєприпасів. Таким чином європейці прагнуть на рік виготовляти до 2 мільйонів снарядів.

Це ще не все. Євросоюз відібрав 31 проєкт, покликаний допомогти європейській промисловості наростити виробництво, а також готовність снарядів. Відібрані проєкти охоплюють п'ять важливих у цьому питанні галузей:

вибухові речовини;

порох;

боєприпаси;

ракети;

сертифікація випробувань і відновлення.

Ці проєкти профінансують з бюджетів як Євросоюзу, так і Норвегії. На них виділять 513 мільйонів євро.

Звернімо увагу, що напередодні спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив про можливість схвалення альтернативного проєкту допомоги Україні. Він заговорив про варіант надання допомоги у форматі кредиту або ленд-лізу. Правда, жодних інших деталей він не називав.

Наостанок нагадаймо, що 15 березня у Берліні відбулася тристороння зустріч лідерів Німеччини, Франції та Польщі. Під час неї погодили цілу низку ініціатив, які стосуються військової допомоги для України. Олаф Шольц пообіцяв, що надасть нашій державі більше зброї. А Еммануель Макрон заявив, що не дасть Владіміру Путіну здобути перемогу.