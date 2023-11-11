Німеччина вдвічі збільшить військову допомогу Україні, – Bild

Україна продовжить отримувати військову допомогу від Німеччини. Ба більше, у 2024 році вона буде удвічі більшою.

Як пишуть журналісти, посилаючись на джерела у Міністерстві оборони, погодили збільшення військової допомоги цього тижня. Розповідаємо, наскільки зросте її обсяг.

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Спочатку на Україну виділили 4 мільярди євро

Як зазначають у Bild, спочатку міністр фінансів Крістіан Лінднер виділив у федеральному бюджеті на 2024 рік 4 мільярди євро на військову допомогу. Майже всі ці гроші виділені на проєкти, які вже пообіцяли. Натомість на нову підтримку у Міністерства оборони залишилося лише 120 мільйонів євро.

Відтак, міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що цього не може бути. Очільник оборонного відомства забив на сполох і вимагав додаткових 5 мільярдів євро під час поточних бюджетних переговорів.

У результаті вирішили додати ще чотири мільярди євро у 2024 році. Крім того, Міністерству оборони дозволять витратити два мільярди євро як так звані асигнування на зобов'язання щодо довгострокових контрактів на постачання озброєнь.

Додаткові виділені мільярди вплинуть також на квоту в НАТО. За підрахунками міністерства, у 2024 році Німеччина зможе досягнути 2,1 відсотка.

Для розуміння, члени НАТО зобов'язані витрачати на оборону щонайменше два відсотки свого валового внутрішнього продукту. І Німеччина відповідну домовленість порушувала роками, пишуть у Bild.

Нещодавно Німеччина виділяла пакет допомоги

Власне, наприкінці жовтня стало відомо про те, що Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Розповідаємо, що до нього увійшло:

зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії);

ракети до IRIS-T;

радіолокаційна станція TRML-4D;

4 бронетранспортери;

4 танкові тягачі HX81;

4 танкові причепи;

6 машин прикордонної охорони;

8 безпілотників Vector;

5 надводних дронів;

4 контрбатарейні радари GO 12;

касетні боєприпаси M26 для HIMARS;

10 тисяч захисних окулярів.

Звернімо увагу, що з міркувань безпеки уряд Німеччини не повідомляв деталей щодо способів транспортування та дати. Водночас у Берліні зазначили, що у 2023 році наша держава отримала на 5,4 мільярда євро військової допомоги.