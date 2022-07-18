ЄС погодив новий транш військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро

Європейський Союз збільшив військову допомогу Україні. В ЄС 18 липня узгодили 5 транш військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро.

Обсяг фінансування озброєння Україні з боку ЄС сягнув 2,5 мільярда євро

П'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро, як і очікувалося, схвалили на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Загальний обсяг фінансування озброєння Україні з боку ЄС сягнув 2,5 мільярда євро.

Це важливо США дають Україні ще HIMARS і 155-міліметрові снаряди підвищеної точності: Байден підписав указ

Про політичне рішення щодо 5 траншу повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель. Він зазначив, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну.

МЗС України закликало ЄС до додаткової двосторонньої військової допомоги

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який на запрошення Шарля Мішеля виступив у Європейській раді, висловив подяку за додаткові 500 мільйонів євро.

Український міністр закликав ЄС до додаткової двосторонньої військової допомоги. Кулеба також наголосив на санкціях проти російського режиму.

Енергетичне ембарго, обмеження цін на нафту, заборона всіх російських телеканалів. Я закликаю держави ЄС підтримати Спеціальний трибунал у справі про злочини агресії проти України,

– зазначив Кулеба.

Глава МЗС заявив, що мир можна встановити завдяки поставкам зброї Україні та санкціям проти росії.

"Моє ключове повідомлення: зброя Україні, санкції проти росії та відповідальність росії – три способи відновити мир, посилити безпеку та захистити стабільність у Європі", – резюмував Кулеба.

Фінансова підтримка України з боку ЄС

Попередній пакет допомоги Європейський Союз затвердив наприкінці травня. Тоді грошову допомогу країни ЄС затвердили також у розмірі 500 мільйонів євро.

Євросоюз 20 травня виділив Україні новий транш макрофінансової допомоги. Його сума складала 600 мільйонів євро.

Окрім того, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн інформувала, що Україні запропонували додаткову позику в розмірі 9 мільярдів євро.

Варте уваги – ЄС хоче значно посилити санкції проти росії: дивіться відео