Україна програє війну, якщо Конгрес США не розблокує пакет допомоги, – Зеленський
Джерело:CNN
Україна гостро потребує виділення військової допомоги з боку США. Як зазначив Володимир Зеленський, якщо Конгрес пакет на 60 мільярдів не розблокує, то наша держава програє війну, розв'язану Росією.
На цьому глава держави наголосив під час відеозустрічі з українською групою зі збору коштів UNITED24, яка відбулася у неділю 7 квітня. Володимир Зеленський наголосив на важливості виділення пакета допомоги від США.
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Україна не зможе протистояти Росії
Важливо конкретно звернутися до Конгресу: якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну,
– наголосив Володимир Зеленський.
Президент додав, що якщо наша держава програє війну, розв'язану Росією, то атакованими будуть інші держави. Він підкреслив, що "це факт".
Крім того, глава держави попередив, що "найближчими тижнями Росія буде все більш і більш наполегливо втягувати ядерну зброю у дебати, погрожувати, грати з цим питанням".
Також президент у дописі у мережі X висловив подяку амбасадорам UNITED24 за те, що вони "продовжують привертати увагу США до боротьби українського народу за свободу і незалежність".
Володимир Зеленський раніше в інтерв'ю CNN наголошував, що якщо американські законодавці не схвалять пакет допомоги, у війні України з Росією можуть загинути "мільйони".
Джонсон готує "таємний пакет" допомоги
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон дав обіцянку, що невдовзі винесе на голосування питання, яке стосується підтримки України. Водночас досі незрозуміло, яким саме буде цей пакет та хто його підтримає.
- Як написали у The Wall Street Journal, серед "нововведень", які запропонував Майк Джонсон, – закон РЕПО "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців".
- Відповідний двопартійний закон дасть можливість використовувати мільярди доларів із заморожених резервів Центрального банку Росії. І це дозволить оплатити підтримку для нашої держави.