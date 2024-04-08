Україна програє війну, якщо Конгрес США не розблокує пакет допомоги, – Зеленський

Україна гостро потребує виділення військової допомоги з боку США. Як зазначив Володимир Зеленський, якщо Конгрес пакет на 60 мільярдів не розблокує, то наша держава програє війну, розв'язану Росією.

На цьому глава держави наголосив під час відеозустрічі з українською групою зі збору коштів UNITED24, яка відбулася у неділю 7 квітня. Володимир Зеленський наголосив на важливості виділення пакета допомоги від США.

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Україна не зможе протистояти Росії

Важливо конкретно звернутися до Конгресу: якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент додав, що якщо наша держава програє війну, розв'язану Росією, то атакованими будуть інші держави. Він підкреслив, що "це факт".

Крім того, глава держави попередив, що "найближчими тижнями Росія буде все більш і більш наполегливо втягувати ядерну зброю у дебати, погрожувати, грати з цим питанням".

Також президент у дописі у мережі X висловив подяку амбасадорам UNITED24 за те, що вони "продовжують привертати увагу США до боротьби українського народу за свободу і незалежність".

Україна місяцями очікує на виділення 60 мільярдів доларів від США. Максимально наблизив це Сенат США, який у лютому 2024 року ухвалив законопроєкт про зовнішню допомогу на суму 95,3 мільярда доларів. Утім, спікер Палати представників Майк Джонсон наразі голосування щодо ухвалення пакета допомоги для України проводити відмовляється.

Володимир Зеленський раніше в інтерв'ю CNN наголошував, що якщо американські законодавці не схвалять пакет допомоги, у війні України з Росією можуть загинути "мільйони".

Джонсон готує "таємний пакет" допомоги