Литва передасть Україні військової допомоги на 40 мільйонів євро у 2023 році

Світ продовжує разом з Україною протистояти Росії, надаючи озброєння та техніку. Уряд Литви прийняв рішення про надання нашій державі військової допомоги на 40 мільйонів євро настуного року.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він сказав, що наразі деталі майбутніх постачань є секретними, але натякнув, що, можливо, щось подібне вони вже передавали Україні.

До теми Україна отримує від Німеччини військові вантажівки Rheinmetall: що про них відомо

Що Литва планує передати Україні

Анушаускас зазначив, що на наступний рік планується закупівля нового обладнання, аналогічного тому, що виробляється в Литві. Ба більше, литовці також враховуватимуть потреби українських військ.

Міністр оборони країни відмовився особисто оцінювати внесок Литви у допомогу, яка надається Україні. Проте сказав, що українці вважають допомогу Вільнюса винятковою.

Українці кажуть, що підтримка Литви була саме тією, яка була потрібна. І особливо в початковий період ми були першими, хто взагалі привіз допомогу, інших не було, і наша допомога була спрямована в Україну вже на другий день війни,

– сказав міністр.

Анушаускас зазначив, що українці, починаючи від передачі ПЗРК Stinger і закінчуючи всією іншою підтримкою, сприймають підтримку Литви як "виняткову, як психологічну, моральну і сильну підтримку України".

Яку допомогу Литва вже надала

За словами міністра, з початку повномасштабного вторгнення Литва вже надала Україні військової допомоги на 283 мільйони євро.

До неї входять:

летальна зброя (зенітні ракетні комплекси, легке піхотне озброєння, протитанкові засоби, міномети, кулемети, боєприпаси, бронетранспортери та гаубиці);

нелетальна допомога (безпілотники, засоби індивідуального захисту, прилади нічного бачення).

Війна в Україні: останні новини