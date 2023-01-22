Танки Leclerc для України: Макрон назвав умови поставок і вже звернувся до міністра

Франція не виключає, що може поставити Україні танки Leclerc. Французький лідер Еммануель Макрон 22 січня назвав три умови для передачі Україні танків Leclerc.

Макрон сказав, що не виключає постачання до України французьких танків Leclerc. Про це він заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Парижі.

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Макрон попросив міністра збройних сил попрацювати над рішенням про танки

"Що стосується Leclerc, я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключається, і це дійсно оцінюється колективно", – сказав президент Франції.

В умовах Макрона йдеться, що рішення про передачу танків Україні:

не має стати причиною ескалації;

танки мають надати реальну та ефективну підтримку українській армії;

рішення не має послаблювати обороноздатність Франції.

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