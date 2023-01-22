Танки Leclerc для України: Макрон назвав умови поставок і вже звернувся до міністра
22 січня 2023, 20:53Читать новость на русском
Джерело:BFM TV
Франція не виключає, що може поставити Україні танки Leclerc. Французький лідер Еммануель Макрон 22 січня назвав три умови для передачі Україні танків Leclerc.
Макрон сказав, що не виключає постачання до України французьких танків Leclerc. Про це він заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Парижі.
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Макрон попросив міністра збройних сил попрацювати над рішенням про танки
"Що стосується Leclerc, я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключається, і це дійсно оцінюється колективно", – сказав президент Франції.
В умовах Макрона йдеться, що рішення про передачу танків Україні:
- не має стати причиною ескалації;
- танки мають надати реальну та ефективну підтримку українській армії;
- рішення не має послаблювати обороноздатність Франції.
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- На початку 2023 року Франція несподівано взяла на себе лідерство в контексті військової підтримки України. Саме рішення Макрона про передачу легких танків AMX-10 RC та бронетранспортерів АCMAT Bastion спровокувало схожі рішення від інших країн.
- Зокрема, після цього Польща та Велика Британія погодилися передати Україні танки. Також Німеччина та США прийняли рішення поставити в Україну БМП.
- Politico повідомляло, що французи розглядають можливість відправки в Україну власних танків Leclerc, щоб допомогти Німеччині наважитись на постачання танків Leopard. Адже перед тим Олаф Шольц заявив, що Німеччина буде діяти лише в координації з міжнародними партнерами.
- Шольц на пресконференції з Макроном, відповідаючи на питання про німецькі танки Leopard, заявив, що "те, як ми діяли в минулому, завжди тісно координується з нашими друзями і союзниками, і ми будемо продовжувати діяти відповідно до конкретної ситуації".
- Як відомо, 20 січня відбулася зустріч у форматі "Рамштайн", на якій обговорювали танки для України. На жаль, союзники не дійшли згоди щодо танків, зокрема через Німеччину.