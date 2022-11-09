Німеччина передала потужний пакет військової допомоги: що поїде в Україну
Джерело:Уряд ФРН
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Крім того, додаткові кошти з бюджету країни призначили в першу чергу на користь України.
З міркувань безпеки Берлін утримується від надання докладної інформації про способи та дати поставки військової допомоги. Деякі з поставок передбачають ремонтні роботи або виробництво ще триває.
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Що передала Німеччина
Німеччина у рамках нового пакету військової допомоги передала українським бійцям додаткову партію ракет до системи ППО IRIS-T SLM. До нього також увійшли й бронемашини Dingo.
Повний список:
- ракети для системи ППО IRIS-T SLM;
- 30 колісних бронемашин Dingo з посиленим протимінним захистом;
- 5 тягачів-транспортерів танків армії США M1070 Oshkosh;
- 18 розвідувальних безпілотників;
- 4 антидронові сенсори та апарати РЕБ (раніше поставлено 14);
- 1 автонавантажувач (раніше поставлено 2).
У черзі до поставки в Україну:
- ракети для системи ППО IRIS-T SLM;
- 42 танкові трали для розмінування;
- 4 мобільні/захищені системи розмінування;
- 4 мобільні/захищені та дистанційно керовані системи розмінування;
- 5 мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах).
Нагадаємо, в Україну продовжують приходити системи протиповітряної оборони від країн Європи та США для захисту міст від ворожих ракет. Німецька оборонна установка IRIS-T працює зі 100% точністю та збиває усі ворожі ракети та дрони.
Зверніть увагу! IRIS-T є більш сучасною розробкою, ніж NASAMS, тому між ними є певні відмінності. Наприклад, в NASAMS у системі 8 радарів, а в IRIS-T лише один, адже він значно потужніший.
Ракети для IRIS-T є дешевшими. Водночас площа, яку здатен закрити цей комплекс в теорії менший за ту, яку може покрити NASAMS.
Україна отримує допомогу від партнерів: що відомо
- 9 листопада прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що країна надасть Збройним силам України комплект зимового спорядження, щоб допомогти їм захищати свою країну у виснажливих зимових умовах.
- 7 листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи Aspide. Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.
- Безпековий радник США Джейк Салліван 4 листопада з візитом відвідав Україну. Під час брифінгу він наголосив, що Білий дім обіцяє надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона.
- Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Сполучені Штати невдовзі нададуть нашій країні черговий пакет військової допомоги. До нього увійдуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.
- Потужну військову допомогу Україні анонсувала також Іспанія. До неї увійдуть, зокрема, системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.