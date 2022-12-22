За прикладом США: німецька опозиція вимагає від влади передати Patriot Україні, – Spiegel

Ввечері 21 грудня США оголосили про передачу Україні довгоочікуваних ППО Patriot. При чому напередодні в Німеччині заявляли, що не збираються передавати такі системи нашій державі.

Німецька опозиція вже відреагувала на такі заяви. Генсекретар опозиційного Християнсько-соціального союзу (ХСС) Мартін Губер опублікував відповідну заяву.

Цікаво Коштує понад 1 мільярд доларів: яка версія Patriot необхідна Україні

Що вимагають опозиціонери

Після заяви США про постачання Україні зенітних ракет Patriot Губер звернувся до федерального уряду з проханням надати Києву такі ж системи озброєння.

Генсек ХСС заявив, що хід війни показав, що Україні найкраще допомагати зброєю, "аби вона мала можливість протистояти російській агресії".

Тому, за його словами, федеральний уряд має ще більше підтримувати Україну постачанням зброї, зокрема і ракетами Patriot. Ба більше, Губер звернувся з проханням про надання Україні основних бойових танків Leopard.

Разом з тим голова комітету з оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з запропонувала розподіл ролей зі США в плані військової підтримки. За її версією, США постачатимуть ракети Patriot, а Німеччина повинна поставити Україні Leopard 2 та БМП Marder.

До слова, Михайло Подоляк нещодавно натякнув на проведення перемовин про передачу Україні німецької військової техніки. Можливо, невдовзі наші бійці зможуть отримати танки Leopard 2 та БМП Marder.

Як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про передачу Україні ППО Patriot