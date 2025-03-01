Президент Литви пояснив, що ЄС негайно треба зробити для збільшення підтримки України
- Президент Литви Гітанас Науседа закликав ЄС негайно використати заморожені російські активи для підтримки українських військових і надати 20 мільярдів євро додаткової оборонної допомоги Україні.
- Науседа запропонував, щоб ЄС більше інвестував в оборону, зміцнив європейську оборонну промисловість і реалізовував спільні проєкти з Британією та Норвегією.
Президент Литви Гітанас Науседа назвав кроки, які Євросоюз має зробити негайно для збільшення допомоги України. Також литовський очільник пояснив, що треба для посилення обороноздатності Європи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Гітанаса Науседи у соцмережі Х.
До теми Військову допомогу для України намагалися спалити у Литві: підозрювані – у міжнародному розшуку
Що Науседа пропонує зробити ЄС для посилення України
Гітанас Науседа заявив, що Європа повинна діяти швидко зараз.
За словами литовського президента, щоб посилити Україну Європейський Союз має:
- негайно використати заморожені російські активи для підтримки українських військових;
- надати 20 мільярдів євро додаткової оборонної допомоги, як запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
- обговорити розміщення в Україні європейських миротворчих сил.
Також Науседа запропонував кроки дій для посилення обороноздатності ЄС. Для цього треба:
- щоб держави-члени блоку більше інвестували в оборону;
- значно зміцнити європейську оборонну промисловість;
- виділити більше коштів для портфоліо комісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса,
- реалізовувати спільні проєкти з Британією та Норвегією.
Президент Литви резюмував, що обговорить ці пропозиції 2 березня з британським прем'єром Кіром Стармером. Науседа також наголосив, що саме на спеціальній зустрічі Євроради 6 березня мають бути ухвалені важливі рішення.
До слова, Кір Стармер 2 березня організовує європейський саміт у Лондоні щодо України, але лідерів країн Балтії туди не запросили. Це спричинило серйозне незадоволення серед цих країн, а також побоювання, що у Росії обов'язково звернуть увагу на відсутність лідерів балтійських країн на цьому заході.