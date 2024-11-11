"Байдена зараз важко впізнати": що може отримати Україна від США до січня

Чинний президент США Джо Байден перебуватиме у Білому домі до 20 січня 2025 року. За цей час Україні важливо отримати максимальну кількість підтримки від Штатів.

У промові після поразки Камали Гарріс на виборах президента США Байден озвучив чіткий меседж, що потрібно відповідально працювати, що не можна гаяти часу. Це 24 Каналу зауважив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

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"Байдена було складно впізнати. Таке враження, що після того, як він скинув з себе це ярмо кандидата, у нього відкрилось "друге дихання". Він був дуже емоційний, сконцентрований, чітко артикулював", – сказав він.

Україні нададуть усе, що недоотримала

Олег Рибачук зазначив, що у Байдена був основний глобальний меседж. Він подякував усім учасникам перегонів, визнав поразку і сказав, що він ще буде у Білому домі певний час. Чинний лідер Штатів наголосив, що кожен день потрібно відповідально працювати, не можна гаяти часу.

Зараз мовиться, що до кінця каденції Байдена, до 20 січня, Україна отримає, як мінімум, 6 мільярдів доларів. Усе, що було недоотримано, буде надано Україні. Також важливо, щоб наша держава отримала дозвіл на використання західної далекобійної зброї для ураження об'єктів на території Росії.

Але те, що ми маємо отримати зараз – це 6 мільярдів, які зависли перед зимовою кампанією. Новини, що ми отримали черговий транш, де приблизно 500 ракет Patriot та NASAMS – це дорогі та сучасні ракети, які використовують для збиття балістики. Цей великий пакет дає мені підставу сподіватися, що американці будуть надолужувати усе,

– підкреслив аналітик.

Величезний виклик для Трампа

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" зауважив, що важливе питання – це зустріч Байдена з Дональдом Трампом. Вони не зможуть не говорити про допомогу Україні. Довіра союзників до США дещо постраждала, тому їм необхідно діяти.

Для Трампа це величезний виклик, болюче питання. Він вважає, що вина Байдена та його адміністрації у тому, що вони слабкі. Він це використовує протягом своєї кампанії. Побачимо, у який спосіб Трамп буде надолужувати втрачену репутацію США як лідера-партнера та лідера світової спільноти,

– додав Рибачук.

Нагадаємо, у Білому домі оголосили дату зустрічі Джо Байдена та Дональда Трампа щодо майбутнього передання влади. Вона відбудеться у середу, 13 листопада.