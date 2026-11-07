Демократи готують новий пакет допомоги для України: ЗМІ назвали суму

Демократи у США після перемоги на виборах мають намір посилити підтримку України. Вони готують новий пакет військової допомоги для Києва на 15 мільярдів доларів.

Окрім того, вони планують посилити санкції проти Росії. Про це повідомляє видання Financial Times.

Що відомо про військову підтримку?

Після переконливої перемоги на виборах до Конгресу демократи планують посилити підтримку Києва та накласти нові санкції на Москву. Один з помічників демократів у комітеті Палати представників з питань закордонних справ розповів, що сума нового пакета може становити близько 15 мільярдів доларів. Він перебуває на стадії активної підготовки.

Законодавці формують перелік найгостріших потреб. Серед ключових пріоритетів ініціативи виділяють термінове постачання ракет-перехоплювачів для захисту неба. Чиновник зазначив, що також допомога у сфері енергетики є одним з пріоритетів списку.

Financial Times зазначає, що перемога демократів припала на той період, коли Україна має пережити найважчу зиму з початку повномасштабної війни. Росія постійно завдає ударів по енергетиці, зокрема великих міст. В цей час Київ зіштовхнувся з жорстким дефіцитом перехоплювачів для систем Patriot, необхідних для захисту неба.

Політики, ймовірно, скористаються щорічним законом про оборонний бюджет (NDAA). Документ має бути ухвалений до закінчення роботи нинішнього Конгресу.

Що може змінитись з приходом демократів?

Також демократи хочуть внести правки у "Закон Ліндсі Грема", щоб Дональд Трамп не міг легко зняти запроваджені обмеження.

Ми збираємося внести поправки до закону Грема. Півтора року пішло на те, щоб запровадити санкції проти Росії, а їх одним розчерком пера скасували,

– зазначив інший помічник-демократ із комітету.

Окрім того, конгресмени прагнуть зберегти безперервний обмін розвідувальними даними між Вашингтоном та Києвом. Також у новому пакеті планують зафіксувати нагляд за роботою сервісу Starlink. Законодавці мають намір забезпечити стабільність супутникового зв'язку, критично важливого для українських сил безпеки.

Співрозмовник видання повідомив, що Ілона Маска поінформували про необхідність зберегти всі документи, пов’язані зі сповільненням роботи. Паралельно демократи планують ініціювати розслідування дій та ділових інтересів Ілона Маска, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Перевірки будуть зосереджені на оцінці їхньої бізнес-активності та можливих ризиків для американської зовнішньої політики.

Нагадаємо, Україна зіштовхнулась із критичною нестачею перехоплювачів для протиповітряної оборони. За словами Володимира Зеленського, в середньому Київ отримував лише близько 12 ракет до Patriot на місяць, тоді як реальна потреба для відбиття масованих атак є значно вищою.