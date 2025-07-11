У США є значні запаси застарілих ракет, які можна передати Україні, – Залужний

Посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що у США є запаси застарілих ракет, які готові до утилізації. Ці ракети Вашигтон міг би передати Україні.

Україна може скористатися цим фактом і переконати Сполучені Штати передати цю зброю для потреб Сил оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку Валерія Залужного для "Української правди".

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Які запаси ракет є у США?

За словами Залужного, станом на кінець 2023 року в арсеналах США накопичено понад 170 тисяч ракет Hellfire різних модифікацій. Значна їх частина виготовлена у 1998 – 2018 роках, а стандартний термін придатності становить 20 – 25 років. Після цього боєприпаси підлягають списанню або утилізації.

Він пояснив, що США вже переходять на новішу систему JAGM, яка поступово витісняє Hellfire у виробництві та експлуатації. Отже, старі ракети виводяться з обігу й утилізуються або передаються союзникам.

Україна може скористатись цим шансом, системно надсилаючи офіційні запити в рамках різноманітних програм, аргументуючи потреби в оперативному посиленні обороноздатності та гарантуючи США раціональне розпорядження запасами,

– наголошує колишній головнокомандувач ЗСУ.

Додамо, що Трамп відреагував на удар Росії по пологовому будинку у Харкові. Він сказав, що щось відбуватиметься.