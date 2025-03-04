США продовжують надавати Україні розвіддані, – джерела

США продовжують надавати Україні розвідувальні дані. Станом на зараз жодних змін у цій сфері не відбулося.

Припинення постачання озброєння не поширюється на розвіддані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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США продовжують надавати Україні розвіддані

Передача розвідданих залишається без змін, незалежно від припинення постачання озброєння.

Що стосується передачі чи обміну розвідувальною інформацією – тут поки жодних змін українські органи ще не відчули, тут поки все, як раніше,

– зазначив один зі співрозмовників видання.

Інше джерело також висловило сумнів, що рішення адміністрації Дональда Трампа про припинення військової допомоги вплине на передачу розвідувальних даних, оскільки "це інша лінія співробітництва".

Нагадаємо, Сполучені Штати припинили всю військову підтримку України, це стосується навіть зброї, яка вже на шляху до України транзитом на кораблях чи літаках.

Причиною у Білому домі назвали те, що Україна нібито не готова до миру, а американське озброєння повинно гарантувати наближення миру, а не навпаки.