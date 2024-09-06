Можуть "згоріти" до 30 вересня: у Байдена намагаються врятувати мільярди доларів для ЗСУ

Адміністрація президента США Джо Байдена веде активні переговори з Конгресом. Вони стосуються надання права використати понад 6 мільярдів доларів військової допомоги Україні до 30 вересня.

Сповільнення потоку зброї в Україну пов'язано зі стурбованістю Міністерства оборони США тим, що його власні запаси виснажуються. Саме тому збройова промисловість бореться з проблемами в ланцюжку поставок.

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США мають передати ресурси Україні, щоб уникнути шатдауну

Президентські повноваження щодо вилучення озброєнь (PDA), які є важливою частиною пакета допомоги Україні на суму 61 ​​мільярд доларів, ухваленого у квітні, дають президенту право передавати оборонні ресурси та послуги з американських резервів для реагування на надзвичайні ситуації.

Основним механізмом, який адміністрація Байдена використовувала для постачання зброї в Україну, був PDA.

Зверніть увагу! 23 серпня адміністрація оголосила про надання нового пакету військової допомоги на суму 125 мільйонів доларів, до якого увійшли ракети для протиповітряної оборони, обладнання для боротьби з дронами, протитанкові ракети та боєприпаси.

Більшість із 7,8 мільярда доларів, виділених у законопроєкті, підписаному Байденом у квітні, залишається невикористаною. У зв'язку з цим чиновники шукають способи зберегти 6 мільярдів доларів, що залишилися, оскільки наближається крайній термін їх освоєння – 30 вересня, кінець фінансового 2024 року.

Журналісти підкреслюють, що Державний департамент сподівається включити продовження повноважень до Постійної резолюції – короткострокового законопроєкту про надзвичайні витрати, який Сенат і Палата представників повинні ухвалити цього місяця, щоб уникнути шатдауну 30 вересня.

Рішення для передачі допомоги Україні буде знайдено

Помічники конгресменів, які беруть участь в обговоренні поточних переговорів, наголошують на тому, що рішення обов'язково буде знайдено, оскільки підтримка допомоги Україні залишається значною з боку обох партій.

Законодавці, які підтримують Україну з обох партій, наголосили на важливості продовження підтримки. Терміни постачання зброї та обладнання будуть продовжені, що дозволить більш поступово передавати ресурси Україні.