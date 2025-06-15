США фактично припиняють військову допомогу Україні, – The Telegraph

Від представників США звучать досить порожні обіцянки щодо подальшої військової допомоги. Сполучені Штати хочуть надавати менше озброєння, адже міністр оборони Піт Хегсет підтвердив, що адміністрація Трампа має "зовсім інший погляд" на війну в Україні, ніж Джо Байден.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph. США хочуть вести "мирне врегулювання шляхом переговорів", що було б добре для інтересів обох сторін.

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США можуть припинити допомогу для України

Сполучені Штати вже давно бажають, щоб війна України та Росії стала проблемою Європи, щоб саме ЄС надавав військову підтримку. Чіткі послання про це, за словами журналістів, звучали під час розгляду військовий бюджет США на 2026 рік.

Володимир Зеленський, дізнавшись про плани США скоротити військову допомогу Україні, висловив сподівання, що такі сигнали не є остаточними рішеннями.

Із 2022 року США виділили для України близько 74 мільярдів доларів. Партнери надавали обладнання, таке як системи ППО Patriot, ракети ATACMS та HIMARS, далекобійну артилерію M777, танки, бронетехніку та купу артилерійських снарядів.

Більшість пакетів допомоги Україна отримала за часів президентства Джо Байдена. Але зараз Київ ризикує втратити наймогутнішого й найбагатшого партнера.

Тепер Україна може або покладатися на допомогу Європи, або купувати зброю американського виробництва за європейські гроші, чи навіть виробляти необхідну зброю на українських заводах коштом європейських союзників.

На щастя для України, європейські лідери неодноразово обіцяли взяти на себе зобов'язання та виконати те, за що Україні потрібно боротися. Менш радісно, ​​але на практиці Європа, здається, краще обіцяє, ніж робить реальні кроки,

– пише видання.

У березні Верховний представник ЄС із зовнішніх відносин Кая Каллас запропонувала пакет допомоги Україні в розмірі 40 мільярдів євро на озброєння. Але, на жаль, цей план був відхилений Угорщиною, Словаччиною, Хорватією, Іспанією та Італією.

Однак ЄС все ж виділив 1 мільярд євро з Мирного фонду. Кошти до нього йдуть від російських активів. Україна може використати ці кошти, зокрема, для виробництва зброї. Власне озброєння зараз задовольняє 50 відсотків військових потреб України. Ба більше, наша оборонна промисловість вже перевершує ЄС у виробництві багатьох видів зброї.

Крім того, деяке українське обладнання насправді краще за зброю з іноземних поставок, оскільки воно точніше адаптоване до конкретних потреб ЗСУ. Так українська система радіоелектронної боротьби "Лімма" перевершує російські та західні технології у глушінні російських бомб.

Видання пише, що Україна загалом має технічну досконалість та потенціал, щоб створювати потужну зброю. Але також Україні необхідно буде закупляти артилерійські снаряди до куль і запасні частини. А найнагальнішою військово-політичною проблемою з усіх є нестача людей у війську.