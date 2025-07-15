Переозброєння України примусить Путіна сісти за стіл переговорів, – Зеленський

У понеділок, 14 липня, Дональд Трамп оголосив про план переозброєння України, зокрема ракетами та системами ППО Patriot. Цей крок може змусити Володимира Путіна повернутись до столу переговорів.

Так вважає Володимир Зеленський, про що він розповів у інтерв'ю Newsmax, передає 24 Канал. Росіяни нібито розуміють лише мову сили.

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Як примусити Путіна до миру?

За словами українського президента, будь-яка надана Києву американська наступальна зброя змусить російського диктатора сісти за стіл переговорів. Навіть у випадку, якщо її не буде використано.

Президент Трамп, уся Америка та Європа знають, що ми хочемо миру і закінчення війни... Однак росіяни розуміють тільки силу. Тому тільки сильні санкції й тільки сильна зброя. Ми готові до дій, демонстрації сили,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за даними Axios, США можуть передати Україні ракети великої дальності, здатні вражати цілі вглиб території Росії, зокрема в Москві. Відправлення наступальної зброї стало б справжнім зламом у позиції Трампа, який раніше обмежувався обіцянками надати лише оборонне озброєння, щоб уникнути ескалації конфлікту.