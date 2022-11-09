США не покинуть Україну, як Афганістан: американський політолог назвав причину

Надзвичайно неправильно говорити, що війна в Україні обходиться для Сполучених Штатів дорожче, ніж в Афганістані. Але є цілком логічні причини, чому в США час від часу підіймають цю тему.

Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. За його словами, американські політики та адміністрації президентів років 20 спекулювали на тезі про конфлікт в Афганістані. Так само вони зараз використовують війну в Україні, щоб виграти певні політичні бали.

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Україна – не Афганістан

Юнус підкреслює, що ситуацію з Афганістаном взагалі некоректно порівнювати з Україною. Військова поразка Києва може обернутися для світу справжнім лихом.

Інша справа – ви не Афганістан. Ні в політичному, ні в географічному сенсах. Сьогодні з Афганістану можна було б вийти, а з України це вже неможливо. Буде втрата всього того, що називається колективний Захід, ЄС, НАТО. Путін 20 років довбав, щоб розхитати це все. А ваша війна – рубікон, – вважає Юнус.

Він наголошує – тут нічиєї не буде. Лише перемога або поразка. Заходу важливо стримати Росію, адже потім вона цілком може піти далі в Європу.

Але європейцям потрібно стійко опиратися росіянам. Юнус не зрозумів рух Литви, яка спершу ввела транспортну блокаду через свою територію до Калінінграда. А потім відступила. Це було неправильне рішення.

Юнус припустив, чи зменшить США підтримку України після виборів: дивіться відео

Нагадаємо, упродовж 8 листопада в Сполучених Штатах відбувалися вибори до двох палат парламенту. Соціологи демонстрували, що демократи можуть втратити більшість у Сенаті. Через це є побоювання, що Україна може втратити підтримку від США.

Зараз підрахунок голосів триває. Все, що потрібно знати про проміжні вибори до Сенату – дивіться за посиланням.